Ziemeru pamatskola – ar pievienoto vērtību

Ziemeru pamatskola Māriņkalnā, vien 10 kilometrus no Alūksnes pilsētas centra, ir viena no divām izglītības iestādēm novada pagastos, ko reorganizācija neskāra un, diskutējot par labāko skolu tīklu novadā, ne brīdi nebija to skolu sarakstā, kas jāslēdz. Skolas direktore Ilze Andronova gan teic, ka reformas laiks arī viņiem nebija viegls un nepatīkamas emocijas radīja sabiedrībā izskanējušie pārmetumi par to, kādēļ jāsaglabā tieši Ziemeru pamatskola un ar ko tā ir labāka par kādu no citām, kas tomēr jāslēdz.- Kāds Ziemeru pamatskolai bija šis reformas plānošanas un arī īstenošanas laiks?- Sajūtas nebija patīkamas, un nevaru teikt, ka Ziemeru pamatskola kaut kādā veidā jutās drošībā. Skolu tīkla izmaiņas varēja skart ikvienu. Komisija vērtēja arī mūsu telpas, pedagogu darbu un skolēnu sasniegumus. Neviens uzreiz neteica, ka paliekam un mums nav ne par ko jāsatraucas. Nezinājām, kāds būs rezultāts. Skolu slēgšana noteikti nav tās patīkamākās pārmaiņas, un neviens nevēlējās zaudēt labo, kas iesākts vai izveidots. Jā, bija skaidrs, ka pārmaiņām jābūt, bet cilvēcīgi bija žēl katras skolas, kas tomēr darbu turpināt nevar. Kad publiski izskanēja informācija par to, kuras skolas slēgs, sociālajos tīklos par savu iestādi lasījām daudz negatīva. Kolektīvā vienojāmies, ka uz šīm negācijām neatbildēsim un neskaidrosimies. Var saprast - slēdzamo skolu pedagogi un bērnu vecāki bija izmisumā, taču otra apvainošana un aizskaršana neko labu nenes. Sāpēja, bet turpinājām darīt savu darbu. Stiprinājumu un jaunu enerģiju visam kolektīvam deva 9. klases labie eksāmenu rezultāti. Guvām apstiprinājumu tam, ka ir lietas, ko darām labi un pareizi.