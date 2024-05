Šūto rotaļlietu zīmols atdzimst jaunā darbnīcā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Madara Zaķe: “Sākumā domāju, ka tas paliks hobija līmenī, bet tagad domas mainījušās – tas ir nopietni, ar to var nopelnīt.”Alūksnē, uz Lielā Ezera ielas, jaunajā darbnīcā “Madara Paas” saimnieko smaidīga un apņēmības pilna jaunanniete Madara Zaķe. Šis ir pozitīvais stāsts, kad kupla ģimene pēc vairāku gadu dzīves galvaspilsētā atgriežas savā dzimtajā novadā un izveido mājražošanas uzņēmumu, ko jau vairākus gadus pazīstam ar zīmola nosaukumu “Madara Paas”, kas cēlies no viņas pirmā uzvārda.Kad piedzimis vecākais dēls, abi ar vīru pieņēma lēmumu atgriezties dzimtajā pusē. “Sākums bija grūts, jo visa dzīve taču paliek Rīgā! Kā tagad būs? Bija sajūta, ka apmetam milzīgu kūleni, bet nekas jau nenotiek bez iemesla,” atceras M. Zaķe un neslēpj gandarījumu par to, ka bērniem ir lieliska iespēja baudīt lauku idilli. “Pats galvenais, maniem trīs dēliem ir būt pie dabas – Jaunannā kopjam dārzu, braucam ar velosipēdiem. Un bērni pie vecvecākiem Zeltiņos ir laimīgi – tur kāpelē pa kokiem, ložņā pa traktoru. Nu, kur vēl labāku dzīvi kā Alūksnes novadā,” novērtē novadniece.