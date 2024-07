Iespēja pavērot visu no malas

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldības domes deputāta Artura Dukuļa, kurš pārstāv “Zaļo un Zemnieku savienību”, politiskā pieredze mērāma 11 gadu garumā. Viņš strādājis trīs pašvaldības domes sasaukumos, bijis domes priekšsēdētājs, bet šobrīd - deputāts. Aicinājām A. Dukuli uz sarunu, lai pārrunātu kāpumus un kritumus, veiksmes un neveiksmes viņa deputāta darbā. A. Dukulis uzskata, ka tikai ļoti neliela daļa sabiedrības aktīvi iesaistās politiskajos procesos, lielu lomu spēlē plašsaziņas līdzekļi, sociālie tīkli. “Iedzīvotāji no politiķiem prasa drosmi, bet es ieteiktu drosmīgiem būt arī citiem – piemēram, paskatoties interneta komentāros, redzam, ka daudzi slēpjas zem svešiem vārdiem, bildēm. Vai tas ir drosmīgi?” saka A. Dukulis.- Kāpēc izvēlējāties iet politikas ceļu?- Visu dzīvi esmu bijis vadošā amatā, domāju par to, kas notiek sabiedrībā, par savu biznesu, tādēļ interesē, kā notiek politiskie procesi. Gribot negribot, kaut kādā mērā, mēs jebkurš esam saistīti ar politiku. Man bija un ir svarīgi, kas notiek pašvaldībā. Man nav vienalga, kas notiek valstī, tāpēc arī esmu tur, kur esmu.- Ko jūs ieteiktu jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties politikā Alūksnes novadā?- Reti kuram skolas gados interesē politiskās norises. Sabiedrībā arī izveidojies viedoklis, ka būt par deputātu nav nekas pozitīvs. Diemžēl. Es zinu, ko nozīmē uz vēlēšanām gatavot deputātu kandidātu sarakstus un iesaistīt jauniešus, – atsaucība ir maza. Manas politiskās pieredzes 11 gadu laikā tikai daži jaunieši izrādījuši vēlmi iesaistīties vēlēšanās un būt par deputāta kandidātiem.- Kāpēc tad sabiedrībai nav uzticības politiķiem?- Ļoti vienkārši – izlasi, ko sola pirms vēlēšanām, un paskaties, ko dara pēc tam! Sevišķi pēdējās vēlēšanas to spilgti parādīja. Pirmsvēlēšanu programmās liela daļa politiķu saraksta to, ko iedzīvotāji vēlas dzirdēt, – politiķi ietrenējušies pasniegt to vispārējā formā, bez konkrētības.