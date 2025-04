Finansējums lauksaimniekiem – aizdevums līdz 90% no īpašuma vērtības

“Silva Finance” ir vietējā kapitāla uzņēmums un fokusēts uz to, lai klienti iegūtu nepieciešamo finansējumu, attīstītos un gūtu panākumus. “Silva Finance” vadītājam Marekam Basankovičam ir vairāk kā 20 gadu pieredze finanšu sektorā. Vairāk nekā 14 gadus strādājis tieši ar korporatīvajiem klientiem. “Ļoti labi izprotu vidējo un mazo uzņēmumu finansēšanu un vajadzības. Pēdējo četru gadu laikā it īpaši ar lauksaimniecības un meža nozares finansēšanu,” norāda “Silva Finance” vadītājs.

Kāpēc izvēlēties tieši “Silva Finance”?

Mūsdienās finansējuma iespējas, lai gan plašas, bieži vien mēdz būt ar apgrūtinājumiem – aizņēmējiem nākas piekāpties, saņemot mazāk nekā cerēts. Šāda situācija ir īpaši izteikta aizdevumiem pret zemes ķīlu – meža un lauksaimniecības zemes tradicionālie aizdevēji novērtē krietni zem to vērtības. Parasti finansējums ir no 25 līdz 70 procentu apmērā no zemes patiesās vērtības. Tas zemes īpašniekus atstāj bez kapitāla, kas vajadzīgs sava potenciāla realizēšanai.

“Silva Finance” godīgi novērtēs īpašumu, piešķirot aizdevumu no 70–90% no tā vērtības.

Ir situācijas, kad finanses nepieciešamas nekavējoties – saimniecības paplašināšanai, lieliska zemes gabala iegādei vai uzņēmuma darbības attīstīšanai. Piemēram, līdzās esošajai lauksaimniecības uzņēmuma zemei, ir iespēja iegādāties papildus zemi un paplašināt darbību. Vēršoties bankā, lēmumu par aizdevuma piešķiršanu var nākties gaidīt pat mēnešiem. Tikmēr pārdevējs negaidīs un darījums var izslīdēt caur pirkstiem.

“Lēmumu par finansējuma piešķiršanu varam pieņemt daudz ātrāk – pat dienas laikā.

“Silva Finance” ir vietējā kapitāla uzņēmums, tāpēc lēmums nav jāsaskaņo, piemēram, Lietuvā, Igaunijā vai Skandināvijā,” skaidro uzņēmuma vadītājs Mareks Basankovičs. Ātri pieejams finansējums lauksaimniecībā un citās nozarēs ļauj palielināt platības, kāpināt ražošanas apjomus un celt peļņu.

Elastīgs atmaksas grafiks, fokusējoties uz ķīlu

“Silva Finance” piešķir aizdevumu pret lauksaimniecības zemes ķīlu un pret meža zemes ķīlu, ņemot vērā mežaudzes vērtību. Aizdevējam ir savi īpašuma vērtētāji meža zemei, kas finansējuma piešķiršanas procesu padarīs vieglāku un ātrāku. Kas svarīgi, ieķīlājot īpašumu tuvāk tā patiesajai vērtībai, klientiem ir iespēja iegūt vairāk kapitāla par katru īpašumā esošo hektāru. Mēs kā vietējā kapitāla uzņēmums atbalstām mazos un vidējos uzņēmumus reģionos, kas rada darba vietas un stiprina lokālo ekonomiku. “Silva Finance” ir pretimnākoši aizdevuma atmaksas nosacījumi – pirmos 1-2 gadus klients var atmaksāt tikai procentus (no 1,17-1,35% mēnesī) un pamatsummu 1 reizi gadā. Aizdevuma atmaksas termiņi ir elastīgi – no 3 mēnešiem līdz 20 gadiem.

Lai saņemtu aizdevumu vai kredītlīniju, jūs varat būt jebkuras nozares uzņēmējs – galvenā ir ķīla. “Aizņēmējs var būt arī ražotne – ja īpašniekam kā fiziskai personai pieder lauksaimniecības zeme vai mežs, to var ieķīlāt par labu savam biznesam,” norāda Mareks Basankovičs.

Uzzini vairāk par iespējām – pieteikties šeit vai sazinoties e-pastā silvafinance@silvafinance.lv vai pa tālruni 26222497.