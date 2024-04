Saimnieko ar talku un ziedojumu palīdzību

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Rūta Pilskalne: “Draudze nevar atļauties vecos zarus izzāģēt, jo arborista pakalpojumi ir dārgi.” Rīt visā Latvijā Lielā talka, kad cilvēki vāks pēc sniega nokušanas pavērušos atkritumus un rudens lapas, kā arī labiekārtos apkārtni. “Ziema Opekalnā aiz sevis bija atstājusi “lielas pēdas”,” saka Jaunlaicenes pagasta Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Opekalna baznīcas draudzes priekšniece Santa Pilskalne. Tādēļ viņa jau 13. aprīlī aicināja draudzes locekļus un visus, kuru piederīgie atdusas Opekalna kapsētā, piedalīties kapsētas sakopšanas talkā. Tā izdevās, talcinieki sagrāba sausās lapas, kritušos koku zarus, un nu kapsētas teritorijā patīkami atnākt, apmeklējot aizgājušos tuviniekus.Notiek virsapbedījumiIeejot Opekalna kapsētā dienas vidū, valda neticams miers. Neviens no radiniekiem tobrīd nav atbraucis pie saviem piederīgajiem, kuri pavadīti smilšu kalniņā. Nav ne vēja vēsmiņas, vien kaut kur augstu kokā čivina putniņš, kurš atgādina par dvēselītēm, kas uz mums noraugās no mākoņa maliņas. Šeit, kā rakstīts kapsētas digitalizācijas vietnē, mūža miegā guļ 3211 cilvēku. Kapsēta pieder LELB Opekalna baznīcas draudzei, un tās teritorija ir piecus hektārus plaša. Daļa no zemes ir pārklājusies krūmiem. Tur teju pirms diviem gadu simteņiem tapušas pirmās apbedījumu vietas, un nu vairs nav arī dzīvo radinieku, kuri tās apkoptu.