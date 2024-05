Uz Dārza un Vācieša ielas stūra būvē tirdzniecības centru

Tirdzniecības centra “Mājai un dārzam” paplašinājuma celtniecība jau uzsākta. Pircēji uz plašāku veikala piedāvāto sortimentu var cerēt jau rudenī.

Alūksnes vēsturiskajā centrā Latgales ielā 3b uzsākti būvniecības darbi – to pamanījis ne viens vien garāmgājējs un garāmbraucējs. Tur, kā vēsta būvobjekta informācijas zīme, top tirdzniecības centra jaunbūve, paplašinājums veikalam “Mājai un dārzam”. Būvniecības darbus plānots pabeigt šoruden, tādēļ alūksnieši uz to laiku var cerēt uz plašāku veikala piedāvājumu.

Palielināsies sortiments

Veikals “Mājai un dārzam” Alūksnē ir viena no akciju sabiedrības “Diāna” Ventspilī veikalu tīkla tirdzniecības vietām. Tā specializējas dārza, mājsaimniecības un būvmateriālu preču mazumtirdzniecībā. AS “Diāna” Mārketinga nodaļas vadītāja Laura Zigerte laikrakstam stāsta, ka veikala Alūksnē ēkai galā piebūvēs 600 m² lielu paplašinājumu. Līdz ar to palielināsies arī piedāvāto preču sortiments īpaši trīs kategorijās. “Vairāk nekā līdz šim pircējiem varēsim piedāvāt apdares materiālu, dārza un tūrisma preču. Zinām, ka pircēji Alūksnē interesējas par iespēju iegādāties grīdas segumus. Arī tos no rudens varēsim piegādāt plašākā izvēlē. Lielākā izvēlē būs nopērkams gan linolejs, gan grīdas mīkstais segums un cits,” stāsta L. Zigerte. Viņa atklāj, ka uz citu vietu pārcelsies kases zona, kas būs klientiem ērtāk lietojama. Atsevišķi būs izbūvēta arī zaļā dārza teritorija, kas būs nedaudz savādāka, kā bija līdz šim. Tā būs aptuveni 70 procentu zem jumta, kur būs izlikti žogi, žogu paneļi, dažādu veidu augsne, mēslojums, citas dārzam nepieciešamās preces un augi. “Zaļā dārza teritorija būs ērti piebraucama ar transporta līdzekli, turpat arī norēķinu kases, lai pircējam preces pēc samaksas vairs nav jāmeklē noliktavu angāros,” stāsta Mārketinga nodaļas vadītāja.

Sola, ka iekļausies vēsturiskajā centrā

Alūksnes novada pašvaldības Būvvalde, veicot precizējumus tā, lai ēka veiksmīgi iekļautos pilsētas vēsturiskajā centrā, būvatļauju jaunbūvei izsniegusi uzņēmumam SIA “KR5”. Arī pašreizējā veikala “Mājai un dārzam” tirdzniecības centra ēka pieder SIA “KR 5”, kas nodarbojas ar sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un kuras valdes priekšsēdētāja ir alūksniete Kristīne Švolmane. Savukārt būvprojekta izstrādātājs ir SIA “Ceturtais stils” no Madonas.

Alūksnes novada pašvaldības Būvvaldes plašāks skaidrojums par būvniecību pilsētas vēsturiskajā zonā tiek solīts uz nākamo laikrakstu. Gaidīsim arī alūksniešu komentārus.