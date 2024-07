Foto: Iebrūk kanalizācijas kanāls, bojājumu uz Lielā Ezera ielas novērš

Foto: Laura Felša

Lietus ūdens kanalizācijas kanāls, kas Alūksnē izbūvēts vairāk nekā pirms simts gadiem, laika gaitā ir nolietojies, tādēļ vakar, 25. jūlijā, uz ielas seguma bija izveidojies iegruvums, jo iebrukusi kanalizācijas kanāla siena. Lai to novērstu, pašvaldības iestāde “Spodra”, izmantojot individuālā komersanta “Ceļavējš V. I.” pakalpojumus, bojājumu novērš. “Notiek iebrukušās sienas pagaidu atjaunošana, aizbērsim asfaltā izveidojušos bedri. Kanalizācijas kanāls ir ļoti nolietojies, tādēļ vislabāk to būtu izbūvēt no jauna. Pirms vairāk nekā simts gadiem zem pilsētas izbūvētais kanalizācijas kanāls ir gana liels. Pa to, iekāpjot pazemē, santehniķis varēja staigāt. Tagad diemžēl senās ķieģeļu sienas un arkas jau iebrukušas un pārvietošanās pa to nav tik ērta,” novērtējot situāciju, saka būvnieka “Ceļavējš V. I.” pārstāvis Vilnis Ikers.

“Satiksme Lielā Ezera ielā tiks atjaunota, bet pēc pilsētas svētkiem turpināsies avārijas gadījuma remontdarbi,” norāda Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka.