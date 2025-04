2025. gada pašvaldību vēlēšanas: praktiska informācija par diasporas iespējām piedalīties vēlēšanās Latvijā

Otrdien, 8. aprīlī, tiešsaistes tikšanās laikā, plkst. 17.00 pēc Latvijas laika notiks seminārs, kura laikā ārzemēs dzīvojošos latviešus informēs par šī gada pašvaldību vēlēšanu galvenajām aktualitātēm un balsošanas kārtību.

Pasākuma laikā ikviens interesents varēs uzzināt sev interesējošu informāciju par to, kādos gadījumos diasporas iedzīvotāji drīkst piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kā notiek vēlētāju reģistrācija, kādas ir balsošanas iespējas no ārvalstīm un kāda ir iespēja piedalīties 2025. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās.

Attālinātā informatīvā semināra laikā Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve Aira Priedīte un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte diasporas vēlētājiem sniegs ieskatu par balsošanas kārtību un balsošanas iespējām Latvijā un ārvalstīs, kāda ir diasporā dzīvojošam Latvijas pilsonim iespēja piedalīties Latvijas pašvaldību vēlēšanās, un kā katrs no mums var iesaistīties demokrātiskos procesos, dzīvojot ārpus Latvijas. Semināru vadīs ELA prezidija priekšsēdētājas vietniece Kristīne Krauze.

Tikšanās ir atvērta ikvienam interesentam, kurš dzīvo ārpus Latvijas un vēlas uzzināt vairāk par savām balsstiesībām un sev interesējošu informāciju par pašvaldību vēlēšanu norisi un kārtību, saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem. Tiešsaistes tikšanās notiks latviešu valodā, un tās ilgums paredzams vienu stundu.

Lai piedalītos seminārā, nepieciešams iepriekš reģistrēties: https://ieej.lv/8WXJu

Pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks 2025. gada 7. jūnijā. Tiesības piedalīties vēlēšanās ir Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsonim, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu un kuram Latvijā ir deklarēta dzīvesvieta vai pieder nekustamais īpašums. Ārvalstīs šobrīd dzīvo aptuveni 160 000 balsstiesīgie iedzīvotāji, kas ir 10% no visiem Latvijas balsstiesīgajiem vēlētājiem.

Atzīmējam, ka balsošanai pa pastu no ārvalstīm jāreģistrējas PMLP e-pakalpojumā “Vēlētāja datu pārvaldība”, kas būs pieejams Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājaslapā. Balstiesīgo personu, kura vēlas piedalīties balsošanā pa pastu, aicinām savlaicīgi pārliecināties par savu iespēju autorizēties www.latvija.gov.lv (eID) Reģistrēšanās balsošanai pa pastu no ārvalstīm būs pieejama no 18. aprīļa. Vēlēšanu zīmes būs jāizdrukā, jāizdara izvēle un jānosūta attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai, kurai aploksne ar vēlēšanu zīmi ir jāsaņem līdz 6.jūnijam.