Rīga–Alūksne pēcpusdienas reisā autobuss apstāsies arī pieturā “Alsviķi”

No šī gada 7. aprīļa reģionālo autobusu maršrutā Rīga–Alūksne pēcpusdienas reisā no Alūksnes autobuss pasažierus uzņems vai izlaidīs arī pieturā “Alsviķi”. Tādējādi Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības skolēni, piektdienās dodoties mājās Rīgas virzienā, varēs Alsviķos pārsēsties no maršruta Alūksne–Alsviķi–Ape autobusu uz maršruta Rīga–Alūksne ekspresreisa autobusu.

Līdz ar to reģionālās nozīmes maršrutā nr. 7647 Rīga–Alūksne autobuss, no Alūksnes izbraucot plkst. 14.25, ceturtdienās, piektdienās un svētdienās turpmāk apstāsies arī pieturā “Alsviķi”.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajā autobusu maršrutā nodrošina AS “Talsu autotransports” (“Wanema”). Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Vidzemes plānošanas reģionu.