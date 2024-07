Nominēti kandidāti arī no Alūksnes novada

Titulam “20 personības 20 gados. Vidzemnieku godināšana 2024” Vidzemes plānošanas reģions un Europe Direct Vidzemes centrs saņēmuši 37 pieteikumus. Iedzīvotāji nominējuši 34 aktīvas personības.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā Laima Spalva gan vēl neatklāj, kuri kandidāti un kādu nozaru pārstāji nominēti no Alūksnes novada. “Pagaidām vēl publiski neminēsim nominantu vārdus, kā arī to, kuri būs starp 20 laureātiem. Varu tikai pastāstīt, ka uz godināšanas ceremoniju Cesvaines pilī aicināsim visus 34 kandidātus. No Alūksnes novada izvirzīti divi un viens kandidāts, kurš pārstāv Alūksnes, Gulbenes un Smiltenes novadu,” intrigu saglabā L. Spalva.

Uz titulu pretendē dažādu jomu pārstāvji – pašdarbnieku kolektīvu vadītāji, uzņēmēji, kopienu līderi, pašvaldību darbinieki, mākslinieki un citas ievērību pelnījušas personības, kuras pamanījuši viņu kaimiņi, kolēģi, līdzcilvēki. Godināšanas ceremonija notiks š.g. 14. augustā svinīgā pasākumā Cesvaines pilī.

Katra personība un tās veikums būs vēl viens spilgts stāsts par Vidzemes plānošanas reģiona dažādību, jaudu un vērtību.

Pieteikumos izcelts gan kandidātu paveiktais, gan īstenotās iniciatīvas, gan arī viņu personīgās īpašības, kas virzījušas līdzšinējo darbību un veicinājušas ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. Atzinīgi vārdi par saviem līdzcilvēkiem saņemti no visiem 11 Vidzemes plānošanas reģionā ietilpstošajiem novadiem – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras, Valkas un Varakļānu.

Vidzemes plānošanas reģiona darbības pamatmērķis ir veicināt Vidzemes reģiona ilgtspējīgu attīstību, koordinējot un atbalstot vietējās iniciatīvas, tostarp īstenojot dažādus starptautiskus projektus un stiprinot sadarbību starp plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām, organizācijām un iedzīvotājiem.