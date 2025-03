Pirmie sarakstu iesniedz “Jaunā Vienotība”

Piektdien, 21. martā, Alūksnes novada pašvaldības domes vēlēšanām jūnijā pirmā savu kandidātu sarakstu iesniedza “Jaunā Vienotība” (JV).

Saraksta līderis ir pašreizējais domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, otrā sarakstā – SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja Maruta Kauliņa, trešais – SIA “4Plus” apaļkoku iepirkšanas vadītājs Jānis Skulte. Visi trīs jau strādā Alūksnes novada pašvaldības domē un arī iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās startēja no “JV” saraksta.

Gan esošie, gan jauni

Sarakstā pavisam ir 18 deputāta kandidāti. Tāpat kā pašvaldību vēlēšanās pirms četriem gadiem “JV” sarakstā Alūksnes novadā startē pedagogi, uzņēmēji un biedrību valdes priekšsēdētāji Uva Grencione – Lapseniete, Mairis Arājs, Uldis Jaunzems, Guntis Kozilāns, Valda Zeltiņa, Pāvels Čornijs, Jānis Bundzens, Sanita Čibala, Lauris Markss, Kalvis Zariņš, Andis Zariņš un Askolds Zelmenis. Šogad sarakstam pievienojušies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Intars Zitāns, Ziemeru pamatskolas skolotāja Edīte Oja un SIA “Impress Print” valdes locekle/vadītāja Elīna Salaka. Kandidātu statistikas dati Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) interneta vietnē liecina, ka vienam no saraksta ir iegūta pamatizglītība, sešiem vidējā, bet 11 deputāta kandidātiem augstākā izglītība.

Saglabāt un attīstīt

CVK vietnē minētais Alūksnes novada “JV” komandas mērķis ir “saglabāt un attīstīt Alūksnes novadu kā lielisku vietu, kur dzīvot, audzināt bērnus un veidot nākotni, nodrošinot augstas kvalitātes izglītības, sporta, kultūras, veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību novadā.” “Novada attīstībai ļoti svarīga ir uzņēmējdarbības izaugsme, mājokļu pieejamība un mūsdienīgas infrastruktūras nodrošinājums,” teikts priekšvēlēšanu programmā. “JV” sola remontēt ielas, piesaistīt jaunos speciālistus, atbalstīt vietējos uzņēmējus, rūpēties par stipras ģimnāzijas izveidi un piesaistīt investorus. Starp citiem solījumiem tāpat kā pirms četriem gadiem rakstīts, ka izveidos atbilstošas un modernas telpas bibliotēkai, pārbūvēs Pilssalas estrādi, turpinās asfaltēt grantētās ielas un novada ceļus – uz Ziemeriem, Kalncempjiem un apkārt Alūksnes ezeram un citu. Ar pilnu programmu iespējams iepazīties CVK vietnē.

Viegli nebūs

Saraksta līderis Dz. Adlers atzīst, ka, iesniedzot sarakstu, bijušas divējādas sajūtas. “Ir liela atšķirība starp to, ar kādām domām kandidēju pirmo reizi un ar kādām tagad, kad man šī ir jau piektā reize. Strādājot pašvaldībā, cilvēks apzinās, kāda atbildība viņam ir tad, kad viņš ir ievēlēts un nonāk amatā, zinot to, kas būs jādara. Sajūtas ir dažādas – no vienas puses gribas turpināt strādāt, virzīt un attīstīt iesāktos mērķus, vienlaikus apzinoties, ka darbs ir sarežģīts, jo esam neliela pašvaldība, ar maziem ienākumiem, tādēļ ļoti atkarīga no ārējā finansējuma. Tas nozīmē to, ka gan tagad, gan nākotnē būs jāiegulda vēl lielāks darbs, lai varētu veiksmīgi attīstīt savu teritoriju,” saka Dz. Adlers. Saraksta līderis uzsver, ka ļoti labi apzinās, ka atbalsta gadījumā priekšā būs vēl grūtāks un sarežģītāks darbs, jo valstī plānots “savilkt jostas” –

pirmkārt, jāstiprina valsts drošība. “Līdz ar to arī pašvaldības budžeti būs daudz “smagāki”, bet veicamās funkcijas nemazināsies. Viegli mums nebūs,” viņš vērtē.