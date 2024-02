Visi brīvvalsts dārgumi vienuviet

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Bija dzirdēts, ka Rēzeknē ir atvērts dārgumu nams, bet nebija ne jausmas, kas tajā iekšā. Septembra sākumā beidzot radās iespēja apmeklēt šo noslēpumaino vietu, kas atrodas Rēzeknes pilskalna pakājē.Mūs sagaidīja izstāžu nama “Brīvvalsts dārgumu nams” vadītāja Jolanta Leitāne.“Šo namu mēs atklājām 2022. gada 5. augustā. Šī nama, sākot no grausta, kas te bija 2017. gadā, renovācija, ekspozīcijas izveide, arī uzturēšana ir tikai no privātajiem līdzekļiem. Ēkas renovācija notika no 2020. līdz 2022. gadam. Pilnībā ir pārbūvēts otrais stāvs, izveidota piebūve, no vēsturiskā ir saglābtas akmeņu sienas, kas ir mūsu nama lielākā pievienotā vērtība,” stāsta Jolanta.“Pirms ēkas renovācijas pēdējā dzīvība ēkā bija 2000. gadu sākumā, kad tur atradās vairumtirdzniecības bāze, šeit tirgoja dzērienus. Kad bāzi slēdza, ēka uz piecpadsmit gadiem palika tukša un pamesta. Pirms tam 90. gados tur bija tukšās taras punkts. Vēl šeit ir bijušas dažāda veida noliktavas, arī skārda cehs ir darbojies vienu brīdi. Senajās publikācijās ir ziņas, ka cara laikā šeit ir bijis tāds kā izstāžu nams un tika izstādīta lauksaimniecības tehnika,” saka Jolanta.Nama arhitekte ir no Jēkabpils, jumtu puisis no Preiļiem pamatā ir taisījis. Iekšā arī dizaineri ir darbojušies no Kuldīgas, meistars no Kuldīgas arī mēbeles gatavojis. Nams ir atzīts par 2022. gada labāko pārbūvi Latvijā. Arī dizainere saņēmusi apbalvojumu.