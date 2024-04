Maijā sāks ceļa Alūksne – Ape remontu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Braucot pa ceļu Alūksne – Ape, vērīgāki braucēji noteikti būs ievērojuši ceļmalās saspraustas atzīmes, kas liecina par gaidāmiem remontdarbiem. Noskaidrojām, ka beidzot Alūksnes novadā gandrīz četru kilometru garumā pilnībā pārbūvēs autoceļu Alūksne – Ape (P39) no Alsviķiem līdz Satekupītes tiltam. Ceļa remontdarbi sāksies maijā. Atbilstošos laika apstākļos turpināsies arī ceļa posmu caur Mālupi un Beju atjaunošana.No Alsviķiem līdz SatekupīteiAlūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis informē, ka transportlīdzekļu vadītājiem jāapbruņojas ar ilgstošām neērtībām, pārvietojoties pa šo ceļa posmu šovasar, jo AS “Latvijas valsts ceļi” plāno vērienīgus remontdarbus. “Ceļa segas pārbūvē ietilps drenējošā slāņa, minerālmateriālu pamata, asfalta pamatkārtas un dilumkārtas izbūve. Aptuveni 580 metros jeb septiņās vietās ar betona pāļiem paredzēts stiprināt vājas nestspējas grunti. Ceļam atjaunos arī ūdens atvades sistēmu, pārbūvēs caurtekas un pasažieru platformas. Alsviķos izbūvēs gājēju ietvi. Visā posmā plānots likvidēt apaugumu, izbūvēt nomales,” informē AS “Latvijas valsts ceļi” pārstāve Anna Kononova.