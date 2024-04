Alūksnieši kūtri iesaistās māju pagalmu labiekārtošanā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldība plāno izsludināt pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu māju zemesgabalu labiekārtošanai. Lai gan māju apsaimniekotājs SIA “Alūksnes nami” jau martā informējusi namu iedzīvotājus par iespēju pieteikties šai iespējai, alūksnieši ir kūtri un iniciatīvu neizrāda. “Iespējams, tas saistīts ar to, ka liela daļa no namu pagalmiem ir krietni novecojuši, tiem nepieciešams iespaidīgs atjaunošanas darbs, bet vajadzīgā iedzīvotāju līdzfinansējuma trūkst,” saka SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Raivis Bisenieks.Dažādu laukumu un cita ierīkošanai“Alūksnes novada pašvaldība pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai plāno izsludināt no 1. līdz 31. maijam. Šogad līdzfinansējums, ko varēs saņemt no pašvaldības, ir ne vairāk kā 500 eiro uz vienu dzīvokļa īpašumu un ne vairāk kā 50 % no kopējām atbalstāmajām izmaksām. Piemēram, 24 dzīvokļu māja maksimāli varēs saņemt 12 000 eiro pašvaldības atbalsta. Projektā, kura realizācijai šādai mājai nepieciešami, piemēram, 50 000 eiro, pārējā summa jāfinansē iedzīvotājiem pašiem,” laikrakstam stāsta R. Bisenieks. Viņš norāda, ka tā ir lieliska iespēja saņemt atbalstu no pašvaldības, lai uzlabotu apkārtējās vides kvalitāti un padarītu mūsu teritoriju pievilcīgu un funkcionālu. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līdzfinansējumu varētu izmantot piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu būvniecībai, atjaunošanai vai pārbūvei, ieskaitot inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus, teritorijas apgaismojuma ierīkošanai, atjaunošanai un pārbūvei, atkritumu konteineru novietošanas vietas ierīkošanai, kā arī bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai atjaunošanai.