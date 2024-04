Bišulāču mājas Merķeļa 8 un Uzvaras 25

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Alūksnē daudzi pazina miesniekus un desu meistarus Augustu un Ādolfu Bišulāčus, viņiem pilsētā bija vairāki īpašumi. Kāds no tiem vēl saglabājies, kāds ne. Saglabājušās nav arī senās fotogrāfijas.Augusts Bišulācis ir dzimis 1882. gada 16. oktobrī Alsviķu pagastā, vecāki - Juris un Karlīne Bišulāči. “Augusts Bišulācis bija viens no pazīstamākajiem Alūksnes miesniekiem un desu meistariem, kura gaļas un desu tirgotava līdz 1932. gadam atradās Pils ielā 56, bet tad tika pārcelta uz Lielā Ezera ielu 4. Augustam bija brālis Ādolfs Bišulācis, kuram bija tāds pats rūpals,” stāsta Alūksnes novada muzeja vēsturnieks Dainis Rižkins. Atmiņās par šiem īpašumiem dalījās alūksnieši Alda Baklere un Gunārs Saldābols.Tolaik Augusts Bišulācis bija viens no zināmākajiem Alūksnes miesniekiem. Ne velti viņš pieminēts arī Aleksandra Pelēča darbā “Alūksnes grāmata”: “Toreiz, kad pārdeva pērno bullēnu Ješku un miesnieks Bišulācs vectēvam saujā ieskaitījis veselus trīs zelta gabalus.