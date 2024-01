Viena no skaistākajām pilīm Latvijā – Stāmerienas romantisma pērle

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai redzētu pārējos attēlus, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu.

Jaunajā gadā dzimst jauni plāni, tostarp ceļojumu ieceres, arvien gūstot jaunus iespaidus un pārliecinoties, cik skaistā zemē dzīvojam. Īpašas vērtības glabā unikālais piļu un muižu kultūras mantojums. Par vienu no desmit skaistākajām Latvijas pilīm, kā arī vienu no spožākajiem franču neorenesanses paraugiem eksperti uzskata Stāmerienas pili, nodēvējot to par Eiropas romantisma pērli. Tās likteni caurvij romantika, mīlestība, degsme un cerības.Katrs gadalaiks ir īstais, lai dotos skatīt šo pērli vaigā, un Gulbenes novada pašvaldības īpašumā esošās pils saimnieki ir parūpējušies, lai pils pārsteidz katrreiz. Ar savu romantisko veidolu senā ēka vilināja arī tad, kad to vēl nebija skārušas restauratoru rokas, taču, kopš 2016. gada, kad pašvaldība atguva pils lietošanas tiesības, tā pamazām atdzimst savā krāšņumā un kopš 2019. gada vērusi durvis apmeklētājiem, piedāvājot ne tikai skatīt neorenesanses brīnumu, ko ekskursanti jau nodēvējuši par Disneja pili, bet izveidojuši daudzveidīgu piedāvājumu katra apmeklētāja interesēs.