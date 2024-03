Veido seksualitātes kultūru

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ilze Zvejniece - Laumane: “Šī saruna vairāk vērsta uz sievieti, saistībā ar to, ka ir 8. marts. Bet tas, ko es noteikti gribu teikt, – viss, par ko mēs šodien runājam, tieši tikpat lielā mērā attiecas arī uz vīriešiem. Vecais stāsts, ka vīrieši un sievietes ir no dažādām planētām, ir smalka slēpšanās, lai izvairītos no patiesas tuvības.”Saruna šodien ir par seksualitāti – tēma, kas daudzos izraisa mulsumu. Bet ziniet? Sekss ir tikai viena simtdaļa no šīs sarunas galvenās tēmas. Seksualitāte ir viss – mūsu ķermenis, mūsu attiecības ar ķermeni, attiecības ar erotiku, dzīvīgumu. Seksualitāte ir saistīta ar emocijām, sajūtām, garīgumu, kultūru, ētiku, ar savstarpējām attiecībām. Atvērt šīs tabu durvis mums palīdz bijusī alūksniete, tagad valmieriete, Ilze Zvejniece – Laumane. Sociālo tīklu platformā “Facebook” nevar nepamanīt Ilzes pieredzes stāstus – tie ir drosmīgi, intīmi un ļoti aktuāli. Svarīgi ir saprast, cik cilvēks patiesībā ir atklāts pret sevi! Viņa pieskārusies dažādām tēmām – šķiršanās, orgasms, seksuālā vardarbība. Šīs ir tēmas, ko sabiedrība bieži vien izvēlas neredzēt, nedzirdēt.Šobrīd Ilze ir pa vidu starp savu jauno dzīvi Valmierā un lietām, ko darīja Alūksnē. “Esmu seksualitātes kouče – personiskās izaugsmes trenere, bet joprojām arī mācīšanās fasilitatore (fasilitators – neitrāla persona, kura ar dažādu instrumentu palīdzību virza sesijas dalībniekus uz lēmumu pieņemšanu, pats fasilitators viedokļu apmaiņā neiesaistās -red.). Profesionāli nodarbojos ar mācību un semināru vadīšanu par apzinātu kopienu veidošanu,” par savu nodarbošanos stāsta alūksniete. Starp citu, 20. martā Apes Amatu mājā būs sarunas seminārs “Apzināta kopienu veidošana. Identitāte un dialogs”, kur Ilzi varēs satikt klātienē. “Veidoju jaunu izpratni un skatu par seksualitāti, kā uz to skatīties un ko ar to darīt. Esmu milzīgā pārbūves procesā un atrodu sevi, savus izaicinājumus,” piebilst Ilze.Nav atbilstošu vārduViņa uzsver - seksualitāte ir saistīta ar domām un ticību par baudu, par vājumu, par spēku, par vīrišķību, par sievišķību, par intimitāti. Tas, ar ko viņa nodarbojas, pirmkārt, palīdz pašai. “Šo procesu iesāku, kad sāku domāt par savām attiecībām ar seksualitāti. Sākumā man pat nebija doma to darīt profesionāli un publiski. Bet vienā brīdī tā vairs nebija izvēle, sapratu, ka to darīšu,” par savu apņēmību stāsta Ilze. Uz jautājumu - vai viegli runāt par seksualitāti, viņa piekrīt, ka sabiedrība mēdz būt aizspriedumaina. “Arī daļai manis par to nav viegli runāt. Mani vienmēr kaitinājušas seklas sarunas par seksu, seksualitāti. Nonācu pie apziņas, ka man pašai jāveido šī saruna, līdz ar to atradu savu profesiju - tā pie manis atnāca,” atceras seksualitātes kouče. Starp citu, Latvijā ir tikai trīs sertificēti seksualitātes kouči. Pieskarties seksualitātes tēmai ir milzīgs tabu visā pasaulē. “Latvijā un latviešu valodā pat nav atbilstošu vārdu, lai aprakstītu ar seksualitāti saistītus procesus. Mums nav tradīcijas, kā par to runāt cieņpilni, nevis ar kauna pieskaņu. Tas, ar ko es saskaros, ir pilnīgi jaunas kultūras veidošana. Jaunas valodas veidošana,” stāsta Ilze.