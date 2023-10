Valsts prezidents tiekas ar reģionālo mediju pārstāvjiem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

3. oktobrī reģionālo mediju pārstāvjus uz pirmo tikšanos Rīgas pilī aicināja Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tikšanās mērķis -Valsts prezidenta saruna ar visu Latvijas reģionālo mediju pārstāvjiem par interesējošiem un aktuāliem tematiem pēc mediju ieskatiem. E. Rinkevičs uzsvēra, ka šādas tikšanās turpmāk plāno rīkot reizi pusgadā.Tikšanās gandrīz precīzi sakrita ar viņa prezidentūras simts dienu vētīšanas laiku, tādēļ Valsts prezidents izmantoja izdevību pajokot par to, kādēļ izvēlēts tieši šāds atskaites periods, kas acīmredzot saistīts ar tā dēvēto pēdējo Napoleona I varas cēlienu, kas ilga simts dienas. “Simts dienas bijušas samērā vētrainas. Valdības maiņa, pie Latvijas - Baltkrievijas robežas arvien intensīvāki Latvijas robežas šķērsošanas gadījumi, kas ir pat intensīvāki nekā par tiem ziņots. Piemēram, aizvadītajā nedēļas nogalē notika četrsimt šādu pārkāpumu, aizvadītajā diennaktī - pāri simtam. Tas ir tas, ko mūsu Valsts robežsardze atvaira, bet noteikti ir kāds, kurš tiek arī pāri... Hibrīdkarš un darbi, kas saistīti ar robežas nostiprinājumu izbūvi, ir ļoti aktuāli. Jāsaka, ka jau iepriekšējā valdība vienā no saviem pēdējiem lēmumiem paātrināja finansējuma piešķiršanu robežas izbūvei. Jautājums virzās, taču ir jāsaprot, ka robežas infrastruktūra nav tikai pliks žogs - tā ir videonovērošana, pievadceļi, sakari un daudz kas cits. Tas ir daudz plašāks darbs, žogu uzbūvēt relatīvi nav nemaz tik sarežģīti. Jāatzīst, šis ir viens no tiem jautājumiem, kur valsts pārvalde bijusi vairāk uz procesu, nevis uz rezultātu orientēta,” teica E. Rinkēvičs.