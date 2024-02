Valdība sniedz atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

No šā gada 1. janvāra hipotekārā kredīta ņēmējiem kompensēs procentu maksājumus 30 % apmērā. To paredz grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Kā un kādēļ šādi grozījumi tapa, laikrakstam skaidro 14. Saeimas frakcijas “Apvienotais saraksts- Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” priekšsēdētāja vietniece, Saeimas Budžeta un finanšu komisijas sekretāre Aiva Vīksna.Lai atbalstītu iedzīvotājusAr 2022. gada jūliju Eiropas Centrālā banka sāka palielināt “Euribor” procentu likmes. “Tās turpināja pieaugt, tādēļ Saeimas Budžeta un finanšu komisija saņēma daudz iedzīvotāju vēstuļu par maksājumiem, kas mūsu patērētājiem no 30 % pieauga divkāršā apjomā. Nolēmām, ka šim jautājumam jāpiegriež īpaša vērība, un Budžeta un finanšu komisija uzņēmās iniciatīvu,” laikrakstam stāsta A. Vīksna. Ņemot vērā to, ka lielākā daļa kredītiestāžu hipotekāros kredītus Latvijā ir izsniegušas ar mainīgo procentu likmi, kas piesaistīta “Euribor” etalonprocentu likmei, daudzās mājsaimniecībās strauji pieauga izdevumi. Līdztekus pieauga arī citi maksājumi – inflācijas rezultātā par elektroenerģiju, komunālajiem maksājumiem un vairāk naudas bija nepieciešams arī pārtikas iegādei. “Tas mājsaimniecībās radīja lielu spriedzi, īpaši ģimenēs ar bērniem, jo daudzi vairs nevarēja atļauties pat samaksāt par bērnu ārpusskolas pulciņiem. Tādēļ mēs Budžeta un finanšu komisijā sākām strādāt pie iespējas grozīt Patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Darbs ieilga, jo vēlējāmies, lai grozījumi būtu izsvērti, pārdomāti, precīzi un saskaņoti ar dažādām institūcijām, kā, piemēram, Kredītiestāžu banku asociāciju, Tieslietu ministriju, Saeimas juridisko biroju un citām,” stāsta A. Vīksna. Grozījumus varēja veikt, balstoties uz Satversmes ievada ceturtajā teikumā teikto, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. “Tas nozīmē, ka valsts drīkst iejaukties privātās attiecībās, kas šajā gadījumā ir komercbankas vai citas kredītiestādes un kredītņēmēju attiecības, ja tas nepieciešams, lai līdzsvarotu kredītu tiesisko attiecību dalībnieku tiesiskās intereses,” uzsver Saeimas deputāte.