Uztrauc klaiņojošu trušu liktenis

Ziema sagādā pārbaudījumus gan meža, gan mājas dzīvniekiem, un cilvēka atbildība ir viņiem palīdzēt, ciktāl tas neiejaucas dabas likumos. Gada nogalē Vītolu ielas iedzīvotājus pārsteidza viņu mājas pagalmā pamanītie truši, un šīs vizītes atkārtojās. Nē, tie nebija meža garauši, bet mājas apstākļos audzēti truši, tādēļ notikums vēl jo vairāk radīja izbrīnu – ko tie dara uz ielas?Raksta tapšanas brīdī situācija mainījusies – truši vairs nav manīti, un arī viņu liktenis ir nojaušams – dzīvnieciņus vienu pēc otra acīmredzami nomedījusi lapsa. Stāsts varētu beigties nesācies, taču par to būtu jārunā, lai līdzīgi precedenti neatkārtotos.“Iespējams, nedaudz neierasts ieraksts, bet vai kādam Alūksnes iedzīvotājam nav pazuduši/izbēguši truši? Redzēti Vītolu ielā. Paši nedzīvojam uz vietas, bet novērošanas kamerās pirmo reizi pamanījām novembrī, tad decembrī. Pēc pēdām sniegā izskatās, ka patvērumu raduši un dzīvo mūsu šķūnī,” sociālajos tīklos rakstīja kāda alūksniete.Sazinoties ar mājas apsaimniekotāju, kurš saimnieku prombūtnes laikā to pieskata, saņēmām apliecinājumu – jā, vismaz četri truši tur dzīvojušies, un to apliecina arī videonovērošanas kameras ieraksti. “Pamanīju taciņu, kas liecināja, ka kādas radības iemājojušas un dzīvojas šķūnī. Pieļāvu, ka kaķi, taču vēlāk tumšajā diennakts laikā videonovērošanas kameras fiksēja citus nelūgtos ciemiņus – divus zaķus, kurus tuvāk apskatot bija skaidrs, ka tie nav ciemiņi no meža, bet truši. Ko darīt? Nevar jau atstāt badainus, nākamajā reizē aizvedu un izliku burkānus, un tad jau aiznākamajā garauši mani gaidīja. Ja savvaļā dzīvojošs dzīvnieks nāk cilvēkam pretī un gaida pārtiku, tas vien liecina, ka viņiem ir grūta situācija,” stāsta nama apsaimniekotājs Uldis Krievups. Viņš piebilst, ka truši laiku pa laikam apkārtnē parādījušies arī vasarā, redzēts pat piecu līdz septiņu garaušu bariņš cilpojam apkārt. Ja pirms tam truši šajā apkārtnē dzīvojušies vairākos pagalmos, rudens un ziema savvaļā izlaistos garaušus piespiedusi meklēt kādu siltāku apmešanās vietu, un par to kļuvis Vītolu ielas iedzīvotāju šķūnis.