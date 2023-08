Šogad laba raža prasījusi dubultas pūles

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Zemnieku saimniecība “Lejas”, kas pieder Jānim Strakšam (attēlā), atrodas Annas pagastā. Tajā viesojāmies šonedēļ, lauksaimniekam brīvākā pēcpusdienā, lai aprunātos par to, kā šogad veicas ar graudaudzēšanu. Navigācija automašīnā mani veda pa līkumotiem lauku ceļiem, līdz nonācu pie skaisti iekopta īpašuma meža malā. “Grantskalni”, tā sauc J. Strakšas mājas, celtas deviņdesmitajos gados vecu lauku māju vietā, ko ģimene iegādājusies savā īpašumā. No tā atmiņai palikusi vien vecā klēts, bet no jauna uzcelts šķūnis, pieliekamais un graudu kaltes, ko izmantot darba vajadzībām. Pie mājas plešas labības lauki, tie aptuveni 100 hektāru platībā iekopti arī attālākās vietās. Pirmā labība jau nokulta, un saimnieks par ražu nesūdzas.Saimniecībai lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 107 hektāri. “Salīdzinot ar Zemgales saimniecībām, esam neliela, kā piemājas saimniecība, bet starp vietējām vērtējama kā vidēja lieluma. Iznomājam vien apmēram 13 hektāru zemes. Lauki ir vienkopus, aptuveni trīs hektāru rādiusā, tā ir ērtāk strādāt, mazāk jāpārbrauc no lauka uz lauku, vieglāk nodrošināt augu seku,” atklāj Jānis Strakša. Saimniekam 15 hektāros aug ziemas kvieši, pirmo gadu arī ziemas mieži, kurus viņš jau sen gribējis audzēt, bet līdz šim nevarēja dabūt atbilstošu sēklas materiālu. No vasaras kviešu audzēšanas saimniecība atteikusies klimatisko apstākļu dēļ. “Tos bija iecienījušas arī mežacūkas, tādēļ uz lauka palika aptuveni 30 līdz 40 procenti no visa iesētā. Samazinājām arī vasaras miežus un griķus. Kādreiz griķus audzēju apmēram 20 hektārus lielā platībā, tagad tie iesēti vien piecos līdz sešos hektāros,” stāsta saimnieks. Pamatkultūras “Lejās” ir vasaras mieži un āboliņš, vēl nelielā platībā aug sinepes, kuras jau vairākus gadus pēc kārtas tiek izmantotas augu sekas nodrošināšanai un zemes attīrīšanai, kā arī, lai paši iegūtu sēklu nākamajam gadam. “107 hektāros aug no visa kā pa drusciņai, taču tas atvieglo kopējo darbu. Auzas pavasarī iesējam pirmās, bet griķus tikai jūnija sākumā, lai bez liela stresa varam visus darbus izdarīt secīgi,” norāda saimnieks.