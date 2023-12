Ragaviņas jāgatavo vasarā, rati – ziemā

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnietis Jānis Skulte novada pašvaldības domē par deputātu ievēlēts no partijas “Jaunā Vienotība”. Viņš kopā ar saviem partijas biedriem, domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru un deputāti Marutu Kauliņu, strādā koalīcijā. Ikdienā J. Skultes darbavieta ir SIA “4Plus”, kur viņa ieņemamais amats ir zāģbaļķu iepirkšanas vadītājs, savukārt deputāta krēslā aizvadīti jau divarpus gadi, tādēļ pirms gadumijas aicināju viņu dalīties iespaidos par paveikto.- Kas bija noteicošais, pieņemot lēmumu iesaistīties politikā?- Ar draugiem un paziņām biju aktīvi iesaistījies novada sabiedriskajā dzīvē. Vispirms saistībā ar Alūksnes ezeru bijām pašvaldības pilnvarotās personas, vēlāk nodibinājām biedrību “C. Albula”. Tā aptuveni no 2009. gada radās vēlme būt tuvāk pašvaldības darbam, iesaistīties dažādu lēmumu pieņemšanā. Sākotnēji domē biju pusgadu, kad aizvietoju kolēģi, kurš bija atvaļinājumā. Pēdējās pašvaldību vēlēšanās “zvaigznes sakrita” tā, ka mani ievēlēja par deputātu un es atkal iekļuvu domes sastāvā. Apzinos, ka deputātam jāuzņemas liela atbildība, tomēr, arī nebūdams deputāts, daudz ko lietderīgu varēju izdarīt, darbojoties sabiedriskajās organizācijās. Jāprot tikai izstāstīt savu redzējumu, darīt to zināmu citiem. Ja esi saprasts, viss notiek...