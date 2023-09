Pašvaldībā pie durvīm nestāv speciālistu rinda

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā jau ilgstoši vakantas četras amata vietas.Deputāti augusta Attīstības komitejas sēdē uzklausīja personāla speciālistes Alises Krukovskas ieteikumus un plānoja, kā vakances aizpildīt. Deputāti secināja, ka jaunajiem speciālistiem jāpiedāvā augstāks atalgojums, iespēja strādāt no mājām un izmantot elastīgu darba grafiku.Brīvas četras amata vietasMinētās četras amata vietas ir šādas: no šā gada marta viena nekustamā īpašuma speciālista amata vieta, divas projektu vadītāja amata vietas, no kurām viena ir vakanta jau no 2022. gada 1. janvāra. Brīva no šī gada februāra beigām ir arī jurista amata vieta.Līdz šim konkursi noslēdzās bez rezultāta, pretendenti nepieteicās, tādēļ, turpinot publicēt darba piedāvājumus, pretendentiem samazinātas prasības līdz maksimāli zemākajam, vērtējot pieredzi un zināšanas konkrētajā jomā, bet - ievērojot samērīgumu. “Darba sludinājumu izvietošanai izmantojām arī sponsorētās platformas, veidojām ierakstus sociālajos tīklos. Pašvaldība iegādājās arī darba sludinājumu maksas pakalpojumu interneta vietnē “Visidarbi.lv”. Centrālās administrācijas darbiniekiem salīdzinoši nesen ieviesām elastīgo darba laiku, ko arī norādām sludinājumos. Tāpat speciālistiem šajās amata vietās paredzēts daļēji attālināts darba režīms, kas realitātē gan būs nodrošināts tikai ar jauno gadu. Sludinājumos nav mainījusies arī informācija par to, ka jaunajiem speciālistiem tiek nodrošināta dzīvesvieta,” Attīstības komitejā strādājošajiem deputātiem pastāstīja Centrālās administrācijas personāla speciāliste Alise Krukovska.