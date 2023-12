Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

No rīta pēc intensīvas snigšanas vai tās laikā ceļu kvalitāte ir vairāk kā nepieņemama. Ir tumšs, nav saskatāmi grāvji, pa šādu ceļu bail vest bērnus – ar šādu sūdzību Alūksnes novada pašvaldībā vērsusies Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas direktora vietniece Selga Bībere, kura ik dienu izmanto satiksmes autobusu, lai no Zabolovas nokļūtu savā darba vietā Liepnā. Kritiskā stāvoklī ir arī citi valsts autoceļi. Trauksmi cēluši ne tikai iedzīvotāji, bet arī skolēnu pārvadātājs SIA “Gulbenes autobuss”. Alūksnes novada pašvaldība nosūtījusi vēstuli atbildīgajām iestādēm un ministrijām, lūdzot nodrošināt valsts nozīmes autoceļu regulāru ikdienas uzturēšanu ziemas sezonā. Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers norāda - lai to izdarītu pienācīgi, jāmaina Ministru kabineta noteikumi, pēc kuru noteiktajām ceļu uzturēšanas klasēm savā darbā vadās VAS “Latvijas valsts ceļi”.Skolēnu pārvadātājs SIA “Gulbenes autobuss” 6. decembra rītā sabiedriskā transporta autobusā maršrutā Alūksne – Beja – Liepna – Bērziņi – Mālupe - Alūksne nofilmējis, kāds tobrīd izskatās piesnigušais un neiztīrītais valsts nozīmes autoceļš Liepna – Beja (V401) un video iesniedzis Alūksnes novada pašvaldībā. Pārvadātājs brīdinājis par iespējamu pakalpojumu pārtraukšanu, ja netiks nodrošināta droša pārvietošanās skolēnu pārvadājumu maršrutos pa valsts nozīmes autoceļiem. Pamatojoties uz to, Alūksnes novada pašvaldība nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vidzemes plānošanas reģionam, VSIA “Latvijas valsts ceļi” un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, lūdzot nodrošināt valsts nozīmes autoceļu regulāru ikdienas uzturēšanu ziemas sezonā, regulāri tīrot sniegu atbilstoši B un A uzturēšanas klasei. Pašvaldība lūdz nodrošināt ceļu uzturēšanas kvalitāti, ņemot vērā sabiedriskā transporta un pašvaldības transporta reisu laikus un arī to, ka Alūksnes novadā ir ilgāks sniega periods, snigšanas biežums un sniega segas biezums.