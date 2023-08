Novērtē pārmaiņas pilsētvidē un cilvēkos

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes pilsētas svētki ir laiks, kad dzimtajā pusē ciemojas alūksnieši no tuvienes un tālienes. Jau gandrīz 20 gadus Skotijā dzīvo un strādā Gunta Lielmane - kādreizējā Alūksnes Bērnu un jauniešu interešu centra direktore, deju kolektīva “Enku - drenku” dibinātāja. Šovasar viņa divas nedēļas pavadīja Alūksnē, tikās arī ar bijušajiem kolēģiem. Uzzinot, ka Gunta ir Alūksnē, gribējās uzrunāt viņu intervijai, jo Guntas radošums un enerģija vienmēr iedvesmojusi līdzcilvēkus, viņas audzēkņus. Mūsu saruna – par pārmaiņām, kādas pēdējos gados notikušas pilsētā, kādi jauni vaibsti redzami tās sejā un kāds Guntas atmiņās ir laiks, kad viņa šeit dzīvoja un strādāja.- Kādu tu tagad, kad jau esi tik ilgi prom no Alūksnes, redzi mūsu pilsētu?- Alūksne ir senatnīga - ar pili, pilsdrupām, bet pēdējos gados te veidojas laikmetīgas pilsētas tēls. Ezers sniedz visas iespējas atpūtai. Ja gribi atvaļinājumu, atbrauc, un ir sajūta, ka te ir droša vieta, nav nekādu sliktu iespaidu. Pilsēta ir ļoti sakopta un ar katru gadu nāk klāt kas jauns. Biju šeit pirms gada, un pa šo laiku uzcelts jaunais Tūrisma informācijas centrs. Man ļoti patīk renovētais kultūras centrs, modernā “Aljas” ēka Pilssalā, celiņi apkārt salai, izgaismotie tilti vakaros, strūklakas, kuģītis un plosts ezerā, laipas tam apkārt. Brīnišķīgas pārmaiņas notikušas Muižas parkā, kas tagad ir izkopts. Pirmais, ko aizgājām apskatīt, kad atbraucu, bija jaunais veloparks. Redzu, ka katru dienu tajā ir bērni - lielāki un mazāki, nāk ģimenes. Tas rada dinamisku iespaidu. Alūksne kļuvusi par mūsdienīgu Eiropas līmeņa pilsētu un turpina attīstīties. Varbūt cilvēki šeit, uz vietas dzīvojot, to pat nejūt. Prieks atbraukt un arī citiem stāstīt, ka es te dzīvoju, un aicināt ciemos. Te patīk visiem, arī maniem bērniem un mazbērniem.