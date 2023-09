Mūzikas pedagogam, diriģentam, sabiedriskajam darbiniekam un literātam Alfredam Dāvidam – 100

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

9. septembrī aprit 100 gadi, kopš dzimis mūzikas pedagogs, diriģents, sabiedriskais darbinieks, rakstnieks un publicists Alfreds Dāvids - viena no spilgtākajām personībām Alūksnes novadā, kura savu dzīvi veltījusi kultūrizglītībai. Pieminot viņu simtgadē, publicējam fragmentus no Alūksnes Mūzikas skolas skolotājas Ineses Petrikalnes bakalaura darba, kas rakstīts 2008. gadā un sniedz ieskatu A. Dāvida dzīves gājumā, muzikāli pedagoģiskajā, sabiedriskajā un literārajā darbībā. Rakstot bakalaura darbu, publikācijā izmantoti arī fragmenti no I. Petrikalnes intervijām ar A. Dāvida laikabiedriem.