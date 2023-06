“Melnais zirdziņš”

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes deputātu Verneru Kalēju tiekos īsi pirms Jāņiem, laikā, kad visa zeme kūp nevis no Līgo dienas miglas pļavā, bet no putekļiem, kas ceļas no saulē izkaltētā laukuma pie viņa SIA “Verners un draugi” ražotnes. “Diemžēl nedzīvoju Miera ielā, Alūksnē, kur tikko uzliets svaigs asfalts. Man pašvaldība nevar palīdzēt noasfaltēt vai vismaz uzvest šebiņus laukumam, lai nav jāelpo putekļi, jo tā neesot pašvaldības zeme. Domes priekšsēdētājs paziņoja, ka mans zemes īpašums tad jāiznomā pašvaldībai, lai varētu veikt kādus uzlabojumus. Nedomāju, ka visās vietās, kur asfaltē, bruģē un būvē ļoti dārgus angārus, īpašumi ir pašvaldības pārziņā... ” saka V. Kalējs.