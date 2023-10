“Maza tauta ar lielu sirdi”

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

“Ukraina karu uzvarēs, un kad tas notiks, būs vajadzīgs sabiedroto atbalsts valsts atjaunošanā. Alūksne ir un būs gatava palīdzēt,” saka Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieki Aivars Fomins un Jānis Sadovņikovs, kuri nesen atgriezušies no Ukrainas - Latvijas biznesa foruma, kas klātienē norisinājās Černivcu pašvaldībā Ukrainā. Forumā piedalījās vairāku Latvijas uzņēmumu pārstāvji, bet A. Fomins un J. Sadovņikovs bija vienīgi pašvaldību pārstāvji no Latvijas.Par to, ka, beidzoties karam, Ukrainai vajadzēs palīdzību, Alūksnes novada pašvaldībā runāts vēl pirms saņemts uzaicinājums piedalīties forumā. “Kad saņēmām ielūgumu, bija skaidrs, ka dosimies. Tā bija iespēja paust Ukrainai mūsu atbalstu un gatavību sadarboties,” saka A. Fomins. Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem bija iespēja izstāstīt par līdz šim paveikto Ukrainas tautas atbalstam, tostarp parādīt Alūksnes un Apes novada fonda sagatavoto prezentāciju ukraiņu valodā. “Fonds uz Ukrainu tikko nosūtīja 15. automašīnu, tostarp vienu Alūksnes novada pašvaldības ziedotu, ziedojumos piesaistīti vairāki tūkstoši eiro. Sniegtās palīdzības apjoms ir vērienīgs. Ukraiņi to zina un novērtē,” stāsta A. Fomins. Pēc prezentācijas ukraiņi pateikušies Alūksnes novada cilvēkiem par to, ko dara viņu valsts labā. Viens no foruma organizatoriem, Latvijas Goda konsuls Černivcu apgabalā Iļļa Hočs, bija tik ļoti aizkustināts par Alūksnes novada un arī Latvijas palīdzību Ukrainai, sakot par Latviju vārdus - “maza tauta ar lielu sirdi”.