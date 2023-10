Lielās ģimenes mazās uzvaras

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Ar Ivitas Krevicas audžuģimeni Mālupē tikāmies aizvadītā gada Saulgriežos, kad ģimene cerību pilna gaidīja šos svētkus, Ziemassvētku vecītim lūdzot tikai vienu – jaunākās ģimenes pārstāves Ances - veselības uzlabošanos. Togad Ivita un mazulīte veica vairākus lidojumus uz Polijas klīniku, lai izmēģinātu ļoti sarežģītu cilmes šūnu transplantācijas kursu, kam līdzekļus saziedoja sabiedrība. Ārsti teica - rezultātu var gaidīt vismaz gadu pēc pabeigta pilna cilmes šūnu transplantācijas kursa, tādēļ “Alūksnes un Malienas Ziņu” ceļš rudenīgā dienā atkal veda uz Mālupi pie Krevicu ģimenes, lai uzzinātu, kā viņiem klājas. Mājās pārvedām un lasītājiem varam pastāstīt daudz priecīgu ziņu. Tostarp to, ka ģimenē ir pieaugums -audžuvecāki uzņēmušies rūpes par vēl diviem bērnunama mazuļiem.Lasītāji atminas, ka mālupiešu Ivitas un Aivara ģimenē aug septiņi bērni, tostarp trīs audžubērni, no kuriem jaunākajai - Ancei - tagad ir trīs ar pus gadu. Audžuģimenē viņa ienāca tikai dažus mēnešus veca, ar ievērojamām veselības problēmām (kratītā bērna sindroms), kuru mazināšanai cerības dod vienīgi dārga cilmes šūnu transplantācija. Ances stāsts ir ļoti skumjš. Tas, kas noticis ar mazulīti, pirms viņa nokļuva bērnunamā, nav ar prātu aptverams. Konstatēti vairāki lūzumi, hematomas, galvaskausa plaisa, smadzeņu bojājumi un vēl virkne nopietnu diagnožu. Iemesls tam - vardarbība. Ivitas un Ances satikšanās bija liktenīga, un, pateicoties tai, tagad viņa prot smaidīt. Un ne tikai - pēc cilmes šūnu transplantācijas kursa Polijā pērn un ārstēšanās seansiem šogad Slovākijā, veselības uzlabojumi ir jūtami. Par to ģimene ir pateicīga visiem ziedotājiem un atbalstītājiem.