Kūrē sporta dzīvi Apē

Bruno Ābolkalns: “Varu darīt to, kas man patīk, vietā, kas man ir mīļa.”Bruno vienmēr ir bijis sportisks jaunietis un, ja vien ir bijusi iespēja, iesaistījies sporta aktivitātēs, piemēram, spēlējis Apes basketbola un arī hokeja komandā. Šobrīd viņam ir iespēja to visu organizēt, nevis būt tikai vienam no dalībniekiem. “Sports ir daļa no manas dzīves, un viss, ko es daru šobrīd darbā, man nav nekas jauns. Zinu un redzu, ko vajag izdarīt, jo pats esmu iesaistīts procesos. Ledus hokeja laukumā jālej nevis tādēļ, ka kāds man to liek darīt, bet tādēļ, ka es pats arī gribu slidot vai uzspēlēt hokeju. Daru gan sev, gan apkārtējiem. Tad, ja kaut ko dari, jo tevi tas pašu interesē, nevis kāds liek no malas, iznākums ir labāks,” teic viņš.Iespēju daudz, bet – cik izmantoZiemā Bruno pārziņā ir slidotavas un hokeja laukumu uzturēšana, sporta zāles darba organizēšana pēc mācību stundām, arī svaru zāles uzmanīšana, savukārt vasarā jāgādā par volejbola un futbola laukumiem. “Apē ir daudz iespēju sportot, jautājums vien, cik paši šīs iespējas izmantojam. Protams, vienmēr var gribēt kaut ko vairāk un labāk, tomēr Apē sportošanas iespēju ir gana daudz. Piemēram, vasarā hokeja laukumu var izmantot basketbolam, tenisam. Vienīgi gribētos, lai paši cilvēki būtu aktīvāki. Pirms trim gadiem katru vakaru slidotava bija pilna ar cilvēkiem. Vienā pusē vīri spēlēja hokeju, otrā pusē bērni slidoja. Šogad tāda aina vēl nav redzēta,” teic Bruno un atminas, ka kādreiz Apē notika hokeja sacensības “Robežripa”, kur vienmēr startēja vismaz divas pašmāju komandas. Šobrīd nepietiktu dalībnieku pat vienai komandai. Tomēr viņam ir plāns, kā aktivizēt iedzīvotājus, piemēram, organizēt mazāka formāta 3x3 hokeja sacensības. “Ir jāsāk darīt!” ir pārliecināts viņš. Turklāt bērniem ir iespēja izmantot iepriekšējos gados projekta ietvaros iegādātās slidas. Ja ir interese, jāvaicā Bruno. Slēpju gan nav, tomēr Bruno domā, ka tās būtu nepieciešamas, jo ne visiem ir iespējas pašiem nopirkt visu slēpošanai nepieciešamo inventāru.