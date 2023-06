Kad privātīpašuma videonovērošana sniedzas pāri sētai

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Videokamera uz ielas stūra, veikalā, valsts iestādē, parkā, kaimiņa dārzā, pat kapos un debesīs virs galvas - šķiet, nekur vairs nevar izvairīties no tās visuredzošās acs. Par videokamerām publiskās vietās sabiedrība vairs neuztraucas, bet ko tad, ja novērošanas iekārtu pret tevi pavērš privātpersona?Ar šādu situāciju ikdienā saskaras alūksniete Anita, kura jau sen par tās likumību šaubījusies un nolēmusi vērsties redakcijā, lai gūtu skaidrību. “Katru dienu pārvietojoties pa ielu noteiktā maršrutā, kādas privātpersonas videokamera ir man pilnīgi degunā. Torņa un Rijukalna ielu krustojuma rajonā kādā privātmājā novērošanas iekārta uzstādīta burtiski divus metrus no ielas, turklāt pavērsta pret to. Kamera ir reāli sejā visiem, kuri pārvietojas pa ielu garām šai mājai. Dienas laikā grūti saskatīt, vai šī videokamera ir aktīva, taču tumsā var redzēt, ka tā darbojas, par ko liecina sarkanā actiņa. Tas nav vienīgais piemērs. Līdzko videonovērošanas kamera ietver ielu, tiek aizskarta to personu privātā dzīve, kuras pa to pārvietojas. Turklāt tā var iekļaut ne tikai ielu, bet arī kādas citas personas privātīpašumu, tādā veidā faktiski visu laiku novērojot, ko dara kaimiņš,” stāsta Anita.