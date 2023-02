Kā dalīt novada pašvaldības budžetu?

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Alūksnes novada pašvaldības domes Finanšu komitejā deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus”. Plānots, ka pašvaldības 2023. gada budžets būs lielāks nekā iepriekšējais.Apspriežot noteikumus, domes Finanšu komitejā izvērtās plašas komitejā strādājošo deputātu diskusijas. Budžeta sadales principus domē iesniedz izpildvara, tādēļ deputāts Arturs Dukulis jautāja izpilddirektoram Ingum Berkulim: “Ja mēs budžetu sadalām pēc šiem principiem un proporcionāli visiem tā, kā ir ielikts budžeta projektā, vai izpildvara būs spējīga ar šādu sadalījumu veikt domes uzstādījumus? “Jāsaprot, ka tā ir summa, kas saistās ar aizdevumu pamatsummu, un procentu maksājumu sadaļa, kas ir neizbēgama. Salīdzinot pagājušā gada periodu ar 2023. gadu papildus ir nepieciešams miljons eiro, lai šogad izpildītu šo sadaļu. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem nedrīkst pārsniegt divus procentus no budžeta, un arī pašlaik paredzam nelielu daļu atstāt nesadalītajos līdzekļos. Budžeta veidošanas stadijā jāizpilda viss, kas saistīts ar novada attīstības programmas rīcības un investīciju plānu. Tas sastāv no 2022. gadā pieņemtajiem domes lēmumiem, kuri attiecas uz 2023. gada budžetu. Veidojot budžetu, jāņem vērā, ka šis ir Dziesmu svētku gads, kas “nes” sev līdzi papildu finansējumu. Budžetā jāiekļauj arī līdzekļi, lai līdzfinansētu militāro parādi, kas Alūksnē notiks 4. maijā,” paskaidroja I. Berkulis un aicināja deputātus atbalstīt arī to budžeta sadaļu, kas attiecas uz pašvaldības speciālistu atalgojuma pārskatīšanu. “Budžets veidojas pa funkcijām, katrai sadalot noteiktu procentuālo daļu, tālāk - pa iestādēm. Salīdzinot šī gada budžetu sīkāk pa funkcijām un konkrētām iestādēm, tas ir nevis samazināts, bet palielināts, pieplusējot iestāžu pagājušā gada budžeta atlikumu šī gada asignējumiem (maksājumiem konkrētam mērķim – red.),” norādīja izpilddirektors.