Gods kalpot Latvijas mežiem

Meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs 2022” laureātu vidū šogad arī mežsaimnieks, bijušais Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš, kurš augsto apbalvojumu saņēma nominācijā “Par mūža ieguldījumu”. Apbalvojums mežsaimniekam ir ļoti nozīmīgs, jo to pasniedza cilvēki, ar kuriem viņš visu mūžu kopā vadījis savu darba dzīvi. Strādājot dažādos amatos, viņš šim darbam veltījis vairāk nekā 40 gadus. Tagad Andis Krēsliņš jau divus gadus izbauda nestrādājoša cilvēka statusu un ir kopā ar ģimeni Alūksnē. Ja tagad dzīve būtu jāsāk no jauna, A. Krēsliņš tāpat izvēlētos to saistīt ar mežsaimniecību.Alūksnieša Anda Krēsliņa tēvs bija mežsargs, mežsargs arī tēva brālis un arī paša brālis pabeidza mežsaimniecības fakultāti un tagad strādā mežā. Savukārt mamma bija skolotāja, no kuras varēja mācīties veiksmīgi komunicēt ar cilvēkiem, prasmīgi organizēt savu un citu cilvēku darbu. “Diemžēl turpinājuma gan nav. Man ir divas meitas, kuras nodarbojas ar dažādām lietām, tikai ne saistībā ar mežu,” stāstot par savas dzimtas saknēm un mīlestību pret Latvijas zaļo rotu - mežu, laikrakstam saka A. Krēsliņš.