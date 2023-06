Gaidāma grūta, bet skaista nedēļa

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Šodien Rīgā sākas XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Uz tiem dosies 434 dalībnieki no Alūksnes novada. Gatavošanās Dziesmu un deju svētkiem ir intensīvs darbs vairāku gadu garumā. Tā redzamā daļa ir repertuāra apguve, skates, bet neredzamā - organizatoriskā puse, lai dalībnieki, aizbraucot uz Rīgu, svētku nedēļas laikā savlaicīgi nokļūtu mēģinājumos un koncertos, būtu paēduši un arī atpūtušies. Par to rūpējas darba grupa, kurā katram ir savs uzdevums. Gada sākumā apstiprina dziesmu svētku koordinatoru, un jau trešo reizi Alūksnes novadā šis pienākums uzticēts Sanitai Eglītei, bet viņas vietniece ir Sanita Bērziņa. “Domāju, ka no novada pašvaldības puses svētki būs labi noorganizēti, jo darba grupā ir zinoši un kvalificēti speciālisti. No malas raugoties, šķiet, ka viss notiek pašsaprotami un rit kā pa diedziņu, bet aiz katras lietas ir cilvēki un milzīgs darbs. Jo labāk būsim izpildījuši savu mājasdarbu, jo veiksmīgāk viss norisināsies uz vietas, Rīgā. Katros svētkos ir bijis kāds pārsteigums - labāks vai ne tik labs, bet ar to ir jārēķinās,” saka Alūksnes novada Kultūras centra direktore S. Bērziņa.