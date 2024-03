Darina rotas ar pārsteigumu

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Strauji tuvojas pavasaris, kad dāmas, iespējams, biežāk ieskatās spogulī un pielaiko jaunas kleitas. Taču reizēm, lai justos košāk, vajadzīgs tikai kāds aksesuārs, un kas gan var būt skaistāks par gaumīgām rotām? Alūksnietei Simonai Kozlovai ir brīnišķīgs hobijs – auskaru darināšana. Tie top no epoksīda sveķiem, kas rezultātā kļūst cieti kā akmens, bet atgādina stiklu.Kombinē ar dabas materiāliemSimona vienmēr bijusi radoša, skolas laikā apmeklējusi Alūksnes mākslas skolu un citas aktivitātes. “Vienmēr esmu meklējusi iespējas izpaust savu radošo garu. Izskatās, ka esmu atradusi procesu, kas mani patiešām aizrauj! Ļauju vaļu fantāzijai - kombinēju auskarus ar dažādiem dabas materiāliem un sadzīves priekšmetiem,” par savu radošo procesu stāsta alūksniete. Visaizraujošākais tajā ir pārsteigums – līdz pat darba izņemšanai ārā no formas nav zināms, kāds būs rezultāts. Simona izmēģinājusi vairākas idejas, kas saistītas ar epoksīda produktiem, bet kā savu trumpi izvēlējusies tieši auskaru darināšanu.Atbalsts sniedz stimuluViss aizsākās 2023. gada vasarā, kad Simona juta vēlmi kaut ko mainīt savās ikdienas gaitās. “Jāatzīst, ka joprojām esmu izpētes procesā, atklājot jaunas tehnikas un ieviešot tās savā radošajā procesā. Taču izaugsme ir - salīdzinot ar 2023. gada vasaru, kad deviņdesmit procenti no iznākuma bija brāķi, tad esmu attīstījusies – tagad deviņdesmit procenti ir veiksmīgs rezultāts,” viņa neslēpj savu prieku.