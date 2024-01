Augšupejai nepieciešami cilvēki un darba vietas

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Tiekoties ar finanšu ministru Arvilu Ašeradenu, Alūksnes novada pašvaldības domes vadība, deputāti, izpilddirektors un finanšu jomas speciālisti prezentēja novadā paveiktās reformas. Ministrs paveikto novērtēja, norādot, ka “tas ir ļāvis būtiski uzlabot pašvaldības darbu un iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus, kā arī nodrošinājis resursus novada attīstības plānošanai”. A. Ašeradens tikās ar uzņēmējiem, uzklausīja viņu problēmas un atzina, ka Alūksnes novadā saimnieko enerģiski, neatlaidīgi un drosmīgi uzņēmēji. Tomēr ir jomas, kurās nopietni jāturpina strādāt, kā, piemēram, pašvaldībai jārūpējas, lai krasi nesamazinātos iedzīvotāju skaits, lai vietējiem būtu darba vietas, tikai tad iespējama ekonomikas augšupeja.Nevelk garumā sāpīgus procesus“Alūksnes novada pašvaldība ir viena no pirmrindniecēm valstī starp citām pašvaldībām,” tikšanās reizē ministram teica domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. “Rūpīgi sekojam līdzi novada attīstības plānam, regulāri piedalāmies Eiropas fondu atbalsta projektos, jo bez šī finansējuma un valsts investīcijām novads nespētu attīstīties. Lai attīstība virzītos saimnieciski un veiksmīgi, īpaši pēdējo divu gadu laikā esam ieviesuši reformas un pieņēmuši nepopulārus lēmumus,” ministram skaidroja Dz. Adlers. Pēc prezentācijas ministrs atzina, ka reformas novadā izdevušās veiksmīgi. “Citas pašvaldības reformu procesus velk garumā, “sunim griež asti pa gabaliņiem, tādēļ arī sāpju ir vairāk”. Apmeklējot novadu un pilsētu, redzēju, ka ir labi sakārtota infrastruktūra,” teica ministrs. Viņš atzinīgi vērtēja pagājušajā periodā realizētos apjomīgos projektus dažādās jomās, attīstot industriālās zonas, gan arī vēl iecerētos projektus. “Alūksnes novada pašvaldības darbu nevar salīdzināt ar Rēzekni, kur tagad nesaprot, kā tikt ar visu galā. Šeit, pie jums, situācija ir veiksmīga. Turklāt, jāvērtē attālums no Rīgas, kas gan, kā sapratu sarunās ar uzņēmējiem, nav problēma – tiklīdz attīstās vietējā ekonomika, cilvēki šeit brauc strādāt arī no citām vietām Latvijā,” sacīja ministrs. Viņš norādīja, ka pareiza ir pašvaldības vadības doma risināt mājokļu jautājumu. “Savukārt mēs domāsim, kā pašvaldībai varam palīdzēt ar valdības publiski privātām iniciatīvām, lai mājokļi taptu. Pašvaldības vadītājam ir plāns izbūvēt vismaz 100 jaunus dzīvokļus. Tātad plāns ir skaidrs, un valdība jau līdz gada vidum varēs piedāvāt konkrētus atbalsta risinājumus,” solīja ministrs.