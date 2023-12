Ar makšķerniekiem pārrunā jaunos copes noteikumus

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai pārskatītu pašvaldības aģentūras “ALJA” nolikumu par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā, aģentūras direktors Māris Lietuvietis rīkoja tikšanos ar makšķerniekiem. No nākamā gada 1. janvāra aģentūra “ALJA” turpinās darbu kā pašvaldības iestāde, nevis aģentūra, tādēļ nolikums “Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā” jāpārskata, jāapspriež un jāizdod no jauna. No 1. līdz 14. decembrim tas piedāvāts publiskajā apspriešanā, pēc tam tiks izskatīts pašvaldības domes komitejās, Zemkopības ministrijā, domes sēdē un sūtīts apstiprināšanai arī uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.Jaunajā nolikumā būtiskas izmaiņas nav veiktas. Projekta sagatavošanā piedalījās deputāti un arī makšķernieki Modris Račiks, Jānis Skulte, ihtiologs Armands Roze, kā arī aģentūras inspektori Andris Jerums, Raivis Mihejevs un direktors Māris Lietuvietis.Svarīgākais, kas jāzina makšķerniekiem, ir tas, ka jaunajā nolikumā netiks mainīti licenču veidi un cenas. Izmaiņas nolikumā veiktas tikai licenču iegādes nosacījumos. “Taupot finanšu līdzekļus, kas nepieciešami licenču drukāšanai un atvieglotai datu apkopošanai, pāriesim uz licenču iegādi elektroniskajā vidē. Papīra formātā paliks tikai vienas dienas makšķerēšanas licences, kuras iebraucēji varēs iegādāties degvielas uzpildes stacijā Alūksnē “Virši”. Papīra formātā tās būs arī personām, kuras vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētām personām un Alūksnes ezera krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri drukātās licences varēs saņemt iestādē “ALJA”,” norādīja M. Lietuvietis. Mēneša licences turpmāk būs tikai elektroniskā formā.