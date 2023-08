Alūksne “Lielo Kristapu” jau ir nopelnījusi

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Deputāts Druvis Tomsons Alūksnes novada pašvaldībā pārstāv Nacionālo apvienību. Viņš ir arī domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos, tādēļ Alūksnes pilsētas svētku laikā aicināju viņu uz sarunu par to, kāds viņa dzīvē bijis laiks, strādājot divus pēdējos gadus pašvaldībā.- Kādi ir jūsu galvenie darba pienākumi?- Domes priekšsēdētāja vietniekam jābūt zinošam ne tikai par savu konkrēto sfēru, bet jāzina pašvaldības darbs visās jomās. Tomēr mani darba uzdevumi vairāk virzīti uz visu to, kas saistās ar uzņēmējdarbību, projektiem, novada attīstību, ar nekustamajiem un zemes īpašumiem un daudz ko citu, ko ietver jēdziens tautsaimniecība.- Ņemot to vērā, pie jums ar dažādiem jautājumiem un lūgumiem risināt ar tiem saistītās problēmas mūsu iedzīvotāji noteikti vēršas samērā bieži?- Jā, ir novada iedzīvotāji, kuri nāk uz pieņemšanām vai uzrunā uz ielas gan ar savām idejām, gan pamanītajām negācijām, gan atgādina pašvaldības iepriekš neizpildītos darbus. Cenšos katrā jautājumā iedziļināties, meklēju iespējamos risinājumus, gribētos tos atrast vienmēr. Ir iedzīvotāji, kuri vienkārši nāk izkratīt sirdi, parunāties, iepazīt, arī uz to jābūt gatavam. Saprotu, tomēr vietējā politikā esmu jaunpienācējs. Ejam virzienā, kad pašvaldība veicina iedzīvotāju pašu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, radot un piedāvājot iespējas finansējuma piesaistei biznesa uzsākšanai vai paplašināšanai, kā, piemēram, Biznesa inkubators, Alūksnes Lauku partnerība un citi pašvaldības radītie instrumenti.