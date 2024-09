Mālupes pagastā satiksmes negadījums

Piektdienas pēcpusdienā un vakarpusē ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Alūksnes novada Jaunalūksnes pagastā, kur uz ceļa braucamām daļām bija uzkritis koks. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un ceļa braucamo daļu atbrīvoja.

Piektdienas vakarā saņemts izsaukums uz Alūksnes novada Mālupes pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Cilvēki no automašīnām izkļuvuši pirms VUGD ierašanās. Ugunsdzēsēji glābēji novilka negadījumā iesaistītās automašīnas no ceļa braucamās daļas un sakārtoja to.

Savukārt vakar ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī Smiltenes novada Gaujienas pagastā, kur dega meža zemsedze 8m 2 platībā.