Liepnā top centrs patvēruma meklētājiem

Foto: Kaspars Bogomols

Liepnā sākušies pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveides darbi. Rosību ap internāta ēku pamanījuši vietējie iedzīvotāji, kuri par to ziņo laikrakstam. Nodrošinājuma valsts aģentūra apstiprina, ka ēka jau apjozta ar sētu un notiek sagatavošanās būvniecībai.

Liepnas pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Paiai pagājušajā nedēļā bija iespēja apskatīt ēku. “Brīdī, kad viesojos, mainīja bojātos radiatorus, tagad redzam, ka maina jumta segumu – liek jaunu šīferi,” stāsta I. Paia un norāda, ka pagasta iedzīvotāji neiebilst centra izveidei. “Priecājas, ka būs jaunas darba vietas un ēku sakārtos. Mums pašiem nekad nebūtu tāda finansējuma, lai ēku atjaunotu,” norāda I. Paia.

Pagājušajā nedēļā Liepnas tautas namā notika Pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveides projekta sanāksme, kurā projekta dalībnieki iepazīstināja ar līdz šim paveikto, kā arī apsprieda nākotnes uzdevumus sekmīgai projekta īstenošanai. Sanāksmē Liepnas tautas namā piedalījās Alūksnes novada pašvaldības un Liepnas pagasta pārvaldes pārstāvji, Nodrošinājuma valsts aģentūras, Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvji, kā arī būvnieku pārstāvji. Iepirkuma rezultātā izvēlēts būvnieks “RCI Gulbene”.

Vieta 250 personām

Liepnas pagasta internāta ēkā izveidos pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru ar izmitināšanas kapacitāti līdz 250 personām, kura darbību nodrošinās Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Ēka Liepnas pagastā, kurā iepriekš bija Liepnas internātpamatskola, piecus gadus bija neapdzīvota. “Lai to varētu izmantot patvēruma meklētāju izmitināšanai, jāveic pielāgošanas darbi. Plānotie darbi ietver jumta seguma nomaiņu, apkures sistēmas atjaunošanu, elektroinstalācijas pārvilkšanu, ugunsdrošības un apzināšanas sistēmas ierīkošanu, sanitāro telpu atjaunošanu (virtuve, dušas un tualetes). Ievērojot projekta nosacījumus, ēkā netiks veikts kosmētiskais remonts, vien nelieli uzlabojumi dzīvojamajās telpās, salabojot to, kas sabojāts vai tehniski nolietojies,” informē Vendija Pikše – Kučma no Nodrošinājuma valsts aģentūras.

17 darba vietas

“Pasaulē valdošie ģeopolitiskie izaicinājumi rada ievērojamus riskus saistībā ar patvēruma meklētāju skaita palielināšanos Eiropas Savienības teritorijā, tai skaitā Latvijā. Taču, ņemot vērā līdzšinējos izaicinājumus, ko mums visiem kopā ir izdevies pārvarēt, esam gatavi dažādiem scenārijiem arī nākotnē. Minētais projekts sabiedrībai būs būtisks, jo tiks sakārtota infrastruktūra Liepnas pagastā, labiekārtojot Liepnas internāta ēku, kā arī radītas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem,” norāda Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs. Paredzēts radīt 17 jaunas darba vietas.

UZZIŅAI

• Plānotās būvdarbu izmaksas ir 848 884,48 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa), tajā skaitā autoruzraudzības pakalpojums. Būvdarbus plānots paveikt līdz 2023. gada 31. janvārim.

• Pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra izveidi īstenos ar Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta projekta palīdzību.

