Latvijas Universitāte pakāpusies prestižajā “QS” universitāšu reitingā

Pagājušajā gadā Latvijas Universitāte (LU) piedzīvoja būtisku kāpumu starptautiskajā universitāšu reitingā “QS World University Rankings”, saņemot par 200 vietām augstāku vērtējumu nekā iepriekšējā gadā. Šogad LU novērtēta vēl augstāk, ierindojoties 781. –790. vietā no 5663 reitingā izvērtētajām pasaules augstskolām. Universitāte atzīta par labāko Latvijā tādos stratēģiskos rādītājos kā citējamība, nodarbinātība, starptautiskā zinātniskā sadarbība, kā arī ilgtspējīga attīstība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Reitingi nav pašmērķis, bet tie parāda, vai esam uz pareizā ceļa un veiksmīgi iekļaujamies

starptautiskajā izglītības un zinātnes telpā. Mūsdienīgai, uz attīstību vērstai augstskolai ir

vajadzīgas trīs lietas: augstākā līmeņa pētniecība stratēģisko nozīmīgos virzienos, pasaules

līmeņa zinātnieki un kvalitatīvs studiju process, kas balstīts jaunākajās metodēs, kā arī spējā

piesaistīt ekspertus no visas pasaules, pozitīvas ietekmes radīšana sabiedrībai,” uzsver LU

rektors prof. Gundars Bērziņš.



Visaugstāko vērtējumu “QS World University Rankings 2025”, kas iznācis naktī no 4. un 5.

jūniju, Universitāte saņēmusi par absolventu nodarbinātības augstajiem rezultātiem. Būtiski

pieaudzis LU zinātniskās darbības vērtējums: šis aspekts ir būtisks ne vien pētniecības

kvalitātes un starptautiskās sadarbības veicināšanai, bet arī pozitīvi ietekmē Universitātes

dalību globālo izaicinājumu kopīgā risināšanā. LU augstu novērtējuši darba devēji, atzinīgi

vērtēta arī Universitātes akadēmiskā reputācija, kā arī ilgtspējīgas attīstības rādītāji.

QS pasaules universitāšu reitings ir viens no pasaules ietekmīgākajiem un visplašāk

pazīstamajiem universitāšu reitingiem. Šogad izvērtētas teju divtik vairāk universitātes nekā

pērn, bet reitingā iekļuvušas tikai 1503 augstskolas.

Šajā reitingā tiek vērtēti vairāki kritēriji – akadēmiskā reputācija, citējamība, reputācija darba

devēju vidū, nodarbinātības rezultāti, universitāšu kā izglītības un pētniecības centru sociālā un

vides ietekme, kā arī tiek aplūkotas ārzemju studentu un akadēmiskā personāla proporcijas un

starptautiskais pētniecības tīkls.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.



Latviju reitingā pārstāv arī Rīgas Tehniskā universitāte, kas ierindojusies 721. – 730. vietā un

Rīgas Stradiņa universitāte, kas ieņēmusi 951. – 1000. pozīciju. “QS World University

Rankings” reitingā visaugstāk novērtēts Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts (Massachusetts

Institute of Technology), kas ierindojas 1. vietā, 2. vietu ieņem Kembridžas Universitāte

(University of Cambridge) un 3. vieta ir Oksfordas Universitātei (University of Oxford).

Informē LU Komunikācijas departaments.