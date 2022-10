Alūksnes un Smiltenes novados – vēlēšanas bez starpgadījumiem (papildināts)

Foto: Sandra Apine

Šodien Latvijā norisinājās 14.Saeimas vēlēšanas. Pulksten 20.00 iecirkņus slēdza un vēlēšanu komisijas sākušas balsu skaitīšanu. Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņos vēlēšanas noritēja mierīgi un būtisku starpgadījumu nav bijis.

Rīts gan Ziemera pagasta vēlēšanu iecirknī sācies ar satraukumu, jo nebija elektrības. Problēma ātri novērsta un vēlēšanu norisi tas nav ietekmējis. Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas iecirkņa darbinieki no rīta konstatējuši, ka nolauzta iecirkņa norāde un izbojāta puķu dobes, bet arī tas nav ietekmējis vēlēšanas un viss novērsts pirms iecirkņa atvēršanas. “Esam ļoti priecīgi par vēlētāju aktivitāti. Pirms tam bija bažas par to, vai vēlētāji būs gana aktīvi. Balsot neizdevās tikai vienam cilvēkam, kurš bija ieradies ar personu apliecinošu dokumentu, kam termiņš beidzies 2019.gadā. Jā, varēja piedalīties vēlēšanās ar dokumentiem, kam beidzies termiņš, bet tikai tad, ja derīguma termiņš beidzies kopš 2020.gada 1.marta,” stāsta Alūksnes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze Rubene. Aģitācijas mēģinājumi nav fiksēti.

Arī Smiltenes novadā vēlēšanas noritējušas mierīgi. “Vēlētāji bija aktīvi, esam ļoti priecīgi. Daudz bija pieteikumu balsot mājās. Vienīgā aizķeršanās – brīžiem nestrādāja vēlētāju reģistrs, tādēļ bija nedaudz jāuzgaida – piecas līdz desmit minūtes. Veidojas rindas, ” stāsta Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aurika Zīvere. Balsot neizdevies tikai vienam vēlētājam – Trapenes kultūras nama iecirknī. Vēlētājs bija ieradies ar dokumentu, kam termiņš beidzies 2019.gadā. Viens vēlētājs paudis neapmierinātību par to, ka pārbauda viņa dokumentu izmantojot telefonu. Vēlētājam licies, ka viņa dokumentu fotografē. Arī Smiltenes novadā nav bijuši aģitācijas mēģinājumi.

Gan Alūksnes novada, gan Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņus apmeklējis Valsts drošības dienests, lai uzraudzītu vēlēšanu norisi. Pārkāpumi nav konstatēti.

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti no visiem vēlēšanu iecirkņiem Latvijā sadalījumā pa sarakstiem (partijām, partiju apvienībām) un kandidātiem būs zināmi jau šonakt. Būs zināms, tas cik % balsu saraksts ieguvis un vai ir pārvarējis 5% barjeru. Provizoriskie rezultāti no visiem vēlēšanu iecirkņiem, ieskaitot iecirkņus ārvalstīs, būs pieejami svētdienas, 2. oktobra, vakarā. Galīgos vēlēšanu rezultātus par to, kuri deputāti ir ievēlēti 14.Saeimā, Centrālā vēlēšanu komisija paziņos pēc visu vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu pārbaudes. Parasti galīgie vēlēšanu rezultāti un Saeimā ievēlēto deputātu saraksts tiek apstiprināts divu līdz trīs nedēļu laikā pēc vēlēšanām.

14.Saeimas vēlēšanām reģistrēti 19 kandidātu saraksti, kuros uz 100 deputātu vietām parlamentā kopumā pretendē 1829 deputātu kandidāti, tostarp alūksnieši. No “Jaunā Vienotība” Jānis Skulte, Zaļo un Zemnieku savienība – Arturs Dukulis, “Suverēnā vara” – Viesturs Rozenbergs, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – Intars Berkulis, “Latvija pirmajā vietā” – Ainars Melders, “Konservatīvie” – Līga Langrate, Evita Kalniņa, Jana Zilkalne, “Progresīvie” – Druvis Mucenieks, “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” – Aivars Fomins. Latgales vēlēšanu apgabalā sarakstā “Suverēnā vara” – Ērika Rozenberga.