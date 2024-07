Alūksnē sākas rezervistu militārās pamatapmācības

Rezervistu pulcēšanās Rīgā, Teikas vidusskolā.

Foto: Armīns Janiks (Aizsardzības ministrija)

27. jūlijā, Nacionālie bruņotie spēki izvērsa mobilizācijas centrus Rīgā, Saldū, Valmierā, Jēkabpilī un Gulbenē, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Iepriekš plānotās apmācības ietvaros tiks izvērsti seši mobilizācijas centri – divi Rīgā un

četri reģionos. Mobilizācijas centros ieradīsies Latvijas pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru

brīvprātīgajai apmācībai. No mobilizācijas centriem pilsoņi, kuri pieteikušies rezervistu militārās

pamatapmācības kursam, tiks nogādāti Kājnieku skolā Alūksnē.

Rezervistu militārās pamatapmācības kurss norisināsies no 27. jūlija līdz 17. augustam, un

tajā militārās pamatiemaņas apgūs aptuveni 200 rezervistu, kas ir lielākais skaits, kāds līdz šim ir

piedalījies šajā apmācībā.

Militārās pamatapmācības kursa laikā Kājnieku skolā Alūksnē rezervisti iegūs militārās pamatiemaņas gan individuālajā, gan kolektīvajā apmācības līmenī, apgūstot dažādus priekšmetus, tostarp normatīvos aktus, ieroču apmācību, kaujas šaušanu, sakaru apmācību, topogrāfiju, orientēšanos apvidū, lauka kaujas iemaņas un paplašināto pirmo palīdzību. Apmācības tiks īstenotas klātienē klasēs, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot teorētiskās un praktiskās ieskaites.

Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, viņiem būs karavīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos – teltī, kā arī ar formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, sākot no 41,75 eiro dienā. To izmaksās ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. Papildu kompensācijai, rezervisti saņems karavīra uzturdevu, kas ir 14,00 eiro dienā vai tiks nodrošināti ar ēdināšanu.

Pēc sekmīgas apmācības kursa apguves rezervisti dos karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē – rezerves karavīra statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīra pienākumus. Rezerves karavīriem militāro iemaņu atjaunošana notiek reizi četros gados, iesaucot uz kārtējām rezerves karavīru mācībām.

Pieteikties rezervistu apmācībai var gan sievietes, gan vīrieši – Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kuri ieguvuši vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī, ir bez iepriekšējas sodāmības un ar atbilstošu veselības stāvokli.

Militārajai apmācībai nepieņem rezervistus, kuriem ir kriminālā sodāmība, kā arī tos, kuri ir atvaļināti no valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem vai ir bijuši PSRS, Latvijas PSR, vai šobrīd ir kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji. Apmācībai nevar pieteikties arī rezervisti, kuri pilda dienesta pienākumus Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Pašreiz var pieteikties 2025. gada rezervistu militārās pamatapmācības trīs nedēļu kursam, kurš notiks no 8. februāra līdz 1. martam, pieteikšanās līdz 2024. gada 29. novembrim.

Vairāk informācijas par rezervistu militārās pamatapmācības kursu iespējams uzzināt

šeit: https://www.klustikaravirs.lv/rezervistu-militara-pamatapmaciba

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Informāciju sagatavoja: NBS Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta Komunikācijas pārvalde.