Alūksnē “Maxima” veikalos strādāja 6 jaunieši

Latvijā jaunieši visbiežāk kā vasaras darba vietu izvēlas mazumtirdzniecības nozari – to apliecina dati no šī gada Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programmas, kas īstenota sadarbībā ar darba devējiem, skolēnu vasaras nodarbinātības veicināšanai. Zīmīgi, ka “Maxima Latvija” ne tikai mazumtirdzniecības nozarē, bet arī starp visiem uzņēmumiem Latvijā, kuri piedalījās NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā, šovasar kļuvis par pieprasītāko darba devēju, jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, piedāvājot vislielāko darba vietu skaitu. Trīs vasaras mēnešu laikā 36 Latvijas pilsētās uzņēmums nodarbināja 654 jauniešus, kas ir par 66% vairāk nekā pērn. Alūksnes “Maxima” veikalos – Ojāra Vācieša ielā un Pils ielā – trīs mēnešu periodā kopā strādāja 6 jaunieši.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums ir lielisks piemērs tam, kā valsts un uzņēmēji kopā var veicināt jauniešu iekļaušanos darba tirgū. “Maxima Latvija” un NVA ilggadēja sadarbība skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā pierāda, cik svarīgi ir jauniešiem, viņiem vēl skolas solā esot, sniegt iespēju praktiski iepazīt reālo darba vidi un iegūt prasmes, kas nākotnē palīdzēs iekļauties darba tirgū un veidot savu profesionālo karjeru. Skolēni aktīvi izmanto iespēju strādāt mazumtirdzniecībā, jo darbs šajā nozarē attīsta tādas svarīgas prasmes kā komandas darbs, klientu apkalpošana, komunikācija, pieredze darbā ar cilvēkiem no dažādām sociālajām un kultūras grupām, organizēšana, ātrā reaģēšana, atbildības uzņemšanās un daudzas citas,” norāda NVA direktore Evita Simsone.

“Maxima Latvija”, būdams Latvijā lielākais privātais darba devējs, šajā NVA programmā piedalījās jau 13 gadus. Kopš 2011. gada projekts ir bijis ne tikai veiksmīgas sadarbības paraugs, bet arī svarīgs elements “Maxima Latvija” kolēģu ikdienas darba plānošanā, kas jauniešiem sniedz iespēju iegūt pirmo pieredzi darba vidē un vērtīgas zināšanas par mazumtirdzniecības nozari.

Šovasar “Maxima Latvija” nodrošinātās darba vietas jauniešiem aptvēra visu Latviju – vislielākā aktivitāte bija Rīgā (64,3%), Vidzemē iespējas izmantoja 15%, Kurzemē 11,1%, Zemgalē 5,9%, bet Latgalē 3,6% jauniešu.