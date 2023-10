Uzklausot “labvēļus”, jābūt uzmanīgam

Hacker in front of his computer

Septembris manam atvaļinājumam bija ļoti piemērots laiks. Laikapstākļi burvīgi, varēju gan atpūsties, baudot dabu, gan sakārtot dārzu ziemas miegam, gan pavērot, kas notiek citās pilsētās. Garastāvoklis bija lielisks, ja vien man regulāri nebūtu jāatbild uz dažādiem telefona zvaniem, kad runātāji mēdza piedāvāt kredītus, cenšoties izdibināt manus naudas ieguldīšanas plānus. Centās iekārdināt arī ar dažādiem, viņuprāt, vērtīgiem pirkumiem par ievērojami lētu cenu. Bija jāatbild arī krieviski runājošiem “firmu” pārstāvjiem, kuri bija norūpējušies par manis nopelnīto kriptovalūtu, apgalvojot, ka naudas izņemšana nav tikpat vienkārša kā līdzekļu ieguldīšana. Jā, to es zinu, jo daudzas finanšu iestādes pagaidām neatbalsta kriptovalūtas tirgu. Tomēr apstājamies pie tā, ka es nekur neko neesmu ieguldījusi, lai tagad par gana lielu samaksu saviem “labvēļiem” vēlētos peļņu, kas mērāma 5000 eiro lielā apmērā, izņemt. Jau līdz šim esmu nobloķējusi aptuveni 25 no Slovēnijas, Rumānijas, Lietuvas, Sīrijas, Lielbritānijas, Īrijas un citām valstīm pienākošus telefona zvanus par šo tēmu vairāku gadu garumā. Tomēr mans telefona numurs vēl arvien ir to lietotāju sarakstā, kuri nepadodas saviem “labdariem”, tādēļ ik pa brīdim šie uzbrukumi man turpinās.

Savukārt viendien saņēmu zvanu, kurā kāds vīrietis teica, ka mani traucē no policijas. Teikšu atklāti – pirmajā brīdī tīri psiholoģiski drusku uzmetās drebuļi, un caur smadzenēm izskrēja desmitiem iespējamo variantu. Tad ieklausījos, jo zvanītājs steidza skaidrot, kādēļ runājot krieviski. Tas tādēļ, ka ar mani sazinoties par personu, kura esot starptautiskā meklēšanā, un par kuru mēs jau reiz esot runājuši. Tā bija viņa kļūda, jo pats pievērsa manu uzmanību savai krievu valodai, un skaidri zināju, ka starptautiskā meklēšanā esošu cilvēku nav ne manā radu, ne draugu un paziņu lokā. Neviļus sāku smieties. Zvanītājam tas izraisīja izbrīnu, un šoreiz viņš bija pirmais, kurš sarunu pārtrauca, kas arī ir apliecinājums tam, ka sākotnēji mani vēlējās šādā veidā apkrāpt, iespējams, sarunas laikā izvilinot manus datus.

Statistika rāda, ka lielākoties iedzīvotāji policijā ar sūdzībām par krāpniekiem vēršas informācijas nolūkā, bet krāpnieku lamatās, tāpat kā es, nav iekrituši. Tomēr diemžēl aizvien vēl ir daudz gadījumu, kad iedzīvotāji zaudējuši iespaidīgas naudas summas tūkstošiem un pat desmitiem tūkstošu eiro apmērā. Šī gada jūnijā vien policija saņēmusi informāciju par 32 gadījumiem, kad iedzīvotājiem patiešām izkrāpta nauda.

Par savu šāda veida pieredzi jau kādreiz esmu rakstījusi, bet krāpnieki mēdz izdomāt arvien jaunas shēmas, tādēļ būsim modri un kārtīgi apdomāsim, pirms izpaužam svarīgu informāciju par sevi!