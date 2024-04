Lielus pārsteigumus nesagādāja

Pagājušajā nedēļā Rīgā notika ikgadējā ceļu nozares konference. Tā bija veltīta kvalitātes un tehnoloģiju jautājumiem, bet lielus pārsteigumus gan tā nenesa. Jau martā Alūksnē notikušajā Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis izteica priekšlikumu, ka pašvaldības, saņemot papildu finansējumu, pašas varētu rūpēties par savlaicīgu valsts ceļu attīrīšanu no sniega ziemā, lai laicīgi un droši varētu kursēt skolēnu pārvadātāji, jo uzņēmumam trūkst attiecīgā finansējuma. Piekrītu, autoceļu uzturēšana ziemā prasa arvien lielākus līdzekļus, jo ziemas pēdējos gados bijušas garākas un mainīgiem laika apstākļiem, kas intensīvāk bojā virsmas segumu. Arī ceļu uzturēšanas klases uzņēmums nesolās krasi mainīt. Pērn ceļu būvē ieguldīti pēdējie 13 miljoni eiro no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, atklāja M. Lazdovskis, ar to arī viss ir izteikts. Tādēļ konferencē jaunums nebija paziņojums, ka ar plānoto finansējumu turpmākajos gados nebūs iespējams panākt uzlabojumus valsts autoceļu tīklā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Jau pērn būtiski ceļu būves kvalitātes uzlabojumi nebija vērojami. Priecēja vien tas, ka uzsāka vērienīgus ceļa remontdarbus uz Vidzemes šosejas. M. Lazdovskis solīja, ka vidzemnieki šogad var cerēt uz pagājušajā gadā iesāktā Vidzemes šosejas posma no Bērzkroga līdz Melturiem ceļā uz Rīgu remonta pabeigšanu, lai arī, braucot uz galvaspilsētu, atkal būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Uzņēmuma vadība cer saglabāt vien pēdējos četros piecos gados sasniegto līmeni, lai līdz lielākajiem reģionālajiem centriem varētu aizbraukt pa ceļiem ar pietiekami labu segumu. Tomēr šosejas posmam no Grundzāles līdz pagriezienam uz Jaunlaiceni vēl toreizējā satiksmes ministra Tāļa Linkaita solītā finansējuma tik drīz laikam tomēr nebūs. Pēc SIA “Latvijas valsts ceļi” izdotās ceļu šī gada būvdarbu kartes gan redzams, ka plānots atjaunot asfaltbetona segumu ceļa posmā no Alsviķiem līdz Karvai. Cerams, ka vismaz tas beidzot izdosies.

Konferencē diskutēja arī par to, ka pagājušajā gadā pieaudzis satiksmes negadījumu skaits uz valsts autoceļiem. Neskatoties uz to, no 15. aprīļa Vidzemes šosejas posmā no Langstiņiem līdz Siguldai atļautais ātrums būs 110 kilometri stundā. Tas ir loģiski, jo šajā posmā ceļš ir pietiekami plats un gluds, lai droši varētu braukt ātrāk par līdz šim noteiktajiem 90 kilometriem stundā. Avāriju skaita mazināšanai ceļu uzturētājiem būtu jādomā tieši par bedraino, līkumoto, nepārredzamo ceļu sakārtošanu, bet šim nolūkam naudas trūkst.