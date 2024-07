Neticami, ka tas ir tik dārgi!

Pagājušās nedēļas nogalē ar grupu alūksniešu pabiju senioru svētkos Gulbenes novada Beļavā un lielkoncertā, kas veltīts mūziķim un grupas “Leijerkastnieki” dibinātājam Ainim Šaicānam Balvos.

Beļavā viesi jutās gaidīti – pagasta estrāde uzposta svētkiem, izgreznota. Soli salaboti, estrādes dēļu grīda piemērota dejošanai, apkārtnē, cik vien tālu sniedzas skats, nopļauta zāle. Padomāts par atsevišķām stāvvietām autotransportam, lai līdz svinību vietai nav tālu jāiet. Turpat arī tirdzniecības zona. Te varētu rīkot pat vidzemnieku dziesmu svētkus, vērojot apkārtni, dzirdēju runājam blakussēdētājus.

Vēlāk vakarā patīkami pārsteidza arī Balvu estrāde, kura bija pārpilna ļaudīm. Arī tur viss sakopts, salabots, nokrāsots, nopļauts.

Pēc koncerta balle. Braucot majās, alūksnieši vērtēja dienā redzēto un salīdzināja ar pašmājām. Ne viens vien no viņiem pauda nožēlu par to, ka Alūksnē šovasar Pilssalas estrāde ir “pamesta” klusumā. Nesaprotami, kādēļ mūsu pilsētā uz estrādes vairs nenotiek koncerti, pēdējos gados nav bijusi arī neviena balle, runāja apkārtējie. Nav brīnums, ka jaunieši nepaliek šeit ne dzīvot, ne strādāt. Vai tad viņiem ir bijusi kaut viena diskotēka šovasar? Kādēļ Alsviķos, Jaunannā, Jaunlaicenē var, kādēļ var Balvos un citās pilsētās, uz kurieni tagad jāmēro ceļš arī mūsējiem, bet mūsu pilsētā, novada centrā, ir klusums, brīnījās sarunu biedri. Jūs sakāt – dārgi. Vai tad citās pilsētās un pagastos ir vairāk naudas kultūras pasākumiem, vai tie lētāk izmaksā? Nevajag jau vienmēr aicināt dārgus māksliniekus. Mums pašiem ir savi muzikanti, kuri noteikti par pieņemamu cenu būtu gatavi nospēlēt balli. Tad arī apmeklētājiem, lai nosegtu pasākuma izmaksas, nebūtu jāmaksā milzu ieejas maksa. Agrāk pat pilsētas svētkos cita pēc citas ballē spēlēja vietējās grupas, un visi bijām gana labi izdejojušies. Pagājušajā vasarā, ja arī notika koncerts, balle tam nesekoja. Estrādei jau gadiem ilgi nav normālas dēļu grīdas. Vai tiešām tas ir tik dārgi sarīkot vienkāršu balli visu vecumu ļaudīm vai vismaz jauniešiem diskotēku?! Mums taču ir arī savi dīdžeji, sprieda cilvēki atceļā no kaimiņnovadiem. Viņi novērojuši, ka pašvaldība nedēļas nogales vakara izklaižu piedāvājumu alūksniešiem gaida no uzņēmējiem. Jā, reizēm ir, bet tas ir dārgs, jo to piedāvā kafejnīcas, kur, lai baudītu mūziku, tiktos ar domubiedriem un padejotu, jārēķinās ar visai lielu naudas summu. Tad nu nekas cits neatliek, kā braukt uz Alsviķiem, Jaunannu, Balviem, Gulbeni, Cēsīm vai Ventspili. Lai padejotu.