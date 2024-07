Noslīkst klusi un ātri

Kad paiet Līgo svētki, daudzi saka – eh, vasara tūliņ jau beigsies. Nē, vēl taču jūlijs un augusts! Tātad peldsezona vēl turpinās. Esam rakstījuši par to, kā sevi pasargāt no karstuma, un arī par to, ka pie ūdenstilpēm jābūt uzmanīgiem. Diemžēl statistika ir skarba – Latvija ir pirmajā vietā Eiropā noslīkušo skaita ziņā.

Noslīkšana notiek klusi un ātri. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) nenogurstoši atgādina dažādus drošības pasākumus, visvairāk uzsverot bērnu drošību. Glābēji aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, viņš var iekrist ūdenī, un var notikt nelaime.

Mani pārsteidza kāds fakts, ko teica dienesta inspektore Vidzemes reģionā Sandra Vējiņa – bērni no apmēram piecu gadu vecuma slīkst klusējot, jo, saprotot, ka izdarījuši ko tādu, kas nav bijis atļauts, baidās saukt palīgā.

Arī paši pieaugušie mēdz grēkot – viens no biežākajiem noslīkšanas iemesliem ir peldēšanās alkohola reibumā. Biežākie nelaimes cēloņi – alkohola reibums, apstākļu neizvērtēšana, savu spēku pārvērtēšana – alkohola lietošana un aktīva atpūta pie ūdens nav savienojamas lietas.

Vai es zinātu, ko darīt, ja redzētu nelaimi ezerā? Godīgi sakot, neesmu par sevi pārliecināta. Bet ir kāds algoritms, ko der atcerēties: redzu slīkstošo – zvanu uz 112 – pametu kādu priekšmetu – pats nedodos glābt – sagaidu glābējus un mediķus. Noteikti, ka sadaļa “pats nedodos glābt” nebūtu viegli izpildāma, bet ceru to nekad neizjust.

Man kādreiz ļoti patika peldēt un lēkt no laipām, arī no diezgan neprātīga augstuma. Atceros, ka ar labu draugu izdomājām veikt varoņdarbu – peldējām no Pilssalas peldvietas uz Tempļa kalna krastu un atpakaļ. Viss veiksmīgi, bet ar šodienas domāšanu saprotu, ka tā nebija no prātīgākajām rīcībām manā mūžā. Neprātīgā jaunība? Paldies manam sargeņģelim, ka viss beidzās labi. Tā drīzāk ir tāda likteņa izaicināšana, kas ir lieki. Nu, redz, sevi esmu salamājusi. Jums visiem patiesi novēlu būt atbildīgiem un apdomīgiem. Tas nenozīmē, ka labāk palikt mājās un nerādīties ezera, jūras vai upes tuvumā, – vienkārši, jābūt piesardzīgiem, tieši tik vienkārši.

Baudīsim vasaru un sauli – tik, cik tam mūsu platuma grādos ir laika atvēlēts, bet darīsim to droši.

Nobeigumā svarīga lieta – VUGD atgādina, ka gadījumos, ja redzat, ka cilvēks slīkst, nekavējoties izsauciet ugunsdzēsējus glābējus pa tālruni 112, pēc iespējas precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas.