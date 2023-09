Trīs sietu pārbaude

Group of friends sitting at the table talking, drinking coffee and tea, tiny people. Friends meeting, cheer up friend, friendship support concept. Pinkish coral bluevector isolated illustration

Pirms ko saki otram cilvēkam, sakāmo izsijā caur trīs sietiem, vēsta kāda nezināma autora pasaules gudrība. Pirmais ir patiesības siets – vai esi drošs, ka tas, ko teiksi, ir patiesība, vai tikai dzirdēji no kāda cita? Otrais siets ir labestības siets. Vai gribi pateikt kaut ko labu? Un trešais – lietderīguma siets. Ja tas nav ne patiess, ne labs, vai vismaz ir svarīgs? Vai patiešām to nepieciešams dzirdēt? Ja sakāmajā nav ne patiesības, ne labdarības, ne lietderīguma, tad kāpēc to vispār teikt. Šis pats stāsts māca labāk to dziļi ierakt aizmirstības zemē, kur sakāmais nevarēs nevienu ne maldināt, ne apbēdināt. Vērtīgs padoms, ko laiku pa laikam der atcerēties.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kādā sabiedrībā dzīvotu, ja katru informāciju, ko sakām vai rakstām sociālajos tīklos, izsijātu ar šādu trīskāršu sietu. Dzīvojam laikā, kad impulsīvas mirkļa sajūtas jeb domas tiek paustas publiski un ne vienmēr tām ir labs, vērtīgs skanējums. Un diemžēl vispopulārākie ir ierak sti “viss ir slikti” jeb negatīvā informācija. Nesaku, ka visam vienmēr jābūt ideāli, priecīgi, tikai un vienīgi skaisti, bet gan katrai informācijai jābūt pārbaudītai, patiesai un pamatotai. Nevis jāpauž savs viedoklis nezinot, kā ir patiesībā.

Piemēru ir simtiem, pat tūkstošiem, minēšu tikai vienu. Ceļotāja aicina sociālajos tīklos atsaukties līdzbraucējus –

vai ir kāds, kurš vēlētos ar viņu kopā doties ceļojumā uz Portugāli. Īsti un iedvesmojoši aprakstīts arī maršruts. Starp 20 komentāriem, ka ideja ir ļoti forša un cik labs ir izvēlētais gala mērķis, viens komentārs kā darva medus podā – “Šīs ir lamatas. Neviens prātīgs cilvēks neuzticas svešiniekam”. Visa labā doma vējā, un ieraksta autoram jāsāk taisnoties. Pierādīt un pamatot, kas ir kas. Tie, kuriem tīk viss no sērijas “viss ir slikti”, teiks, ka šāda taisnošanās ir arī aizdomīga un ticēt tai nu nevar. Un kam tad vispār var ticēt? Īpaši laikmetā, kad krāpniecība internetā, tostarp sociālajos tīklos, zeļ un plaukst. Ieraksta autore, ceļotāja, līdzbraucējus meklējusi arī iepriekš, atsaucas tie, kuri ceļā jau devušies un saka tikai labu. Maldināt un sēt šaubas ir tik viegli. Ne tik viegli pēc tam pierādīt pretējo. Viens komentārs, kas nebija izsijāts ar trīs sietiem, neko labu nedeva. Ja nu vienīgi kādu atturēja no avantūras, kurš jau tāpat baiļojās doties ceļā, lai gan to ļoti vēlas jau gadiem. Viss nav tikai slikti. Pasaulē ir daudz laba. Bet redz un jūt tikai tas, kurš to vēlas redzēt un just.