Starp pelnutraukiem

Ar aicinājumu “Nemet izsmēķi pa auto logu!” projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” īstenotāji vēlas aktualizēt un uzskatāmi parādīt, cik aplama, kaitnieciska un nepieņemama ir izsmēķu izmešana, kur pagadās. Izmetot cigarešu izsmēķi pa auto logu, vide tiek piesārņota ar plastmasu, kā arī kaitīgām ķīmiskām vielām, kas uzkrājušās cigarešu izsmēķa filtrā. Kā liecina smēķētāju aptaujas rezultātu dati, apmēram 8 % no smēķētājiem regulāri izmet cigarešu izsmēķus pa auto logu, pat neaizdomājoties, kas tālāk notiks ar šo izsmēķi. Rezultātā ik dienu vidē nonāk miljoniem šo plastmasas atkritumu, kas piesārņo dabu, apdraud dzīvās būtnes un rada nozīmīgu ilgtermiņa vides piegružojumu.

Lai uzskatāmi raksturotu, cik kliedzoši aplama rīcība ir izmest izsmēķi pa auto logu, kampaņas rīkotāji salīdzina, ka tas pēc savas būtības ir tas pats, kas dabā izmesta cita plastmasas vienība – piemēram, plastmasas maiss. Turklāt izsmēķa gadījumā šis maiss būtu pildīts ar ķīmiskiem atkritumiem.

Kā atzīst paši smēķētāji, biežākais iemesls, kādēļ izsmēķis tiek izmests pa auto logu, ir nepatīkamais aromāts, ko nodzēsts “benčiks” izdala auto salonā. Tas attur no vēlmes izsmēķi uzglabāt mašīnā, lai to nogādātu uz tuvāko atkritumu tvertni. Tomēr šīs problēmas risināšanai ir izstrādāti hermētiski pelnutrauki izsmēķu sakrāšanai, lai tos izbērtu atkritumu urnā. Šādi portatīvie pelnutrauki ir nopērkami arī Latvijā. Līdz ar to tai nevajadzētu būt problēmai.

Cerams, ka šī kampaņa rosinās smēķētājus aizdomāties, ka izsmēķis nav maza vienība – tas ir nozīmīgs vides piesārņotājs, un izsmēķu izmešana nepiemērotās vietās, tostarp pa auto logu, ir nepareiza rīcība. Protams, kampaņa nevar mainīt gadu desmitiem veidojušos paradumus, taču varbūt “ biežāk pieklauvējot” arī kāds saklausīs.

Rakstot šīs rindas, likumsakarīgi aizdomājos arī par citām smēķētāju radītām neērtībām apkārtējiem (nemaz nerunājot par problēmām, kādas tie rada paši sev). Kā zināms, vietas, kur aizliegts smēķēt, uzskaitītas Tabakas aprites likumā, bet daudziem smēķētājiem joprojām piemirstas, ka smēķēt ir aizliegts jebkurā publiskā vietā, ja kādam ir iebildumi. Nedēļas nogalē apmeklējot publiskas norises, kārtējo reizi secināju, ka ir traucējoši baudīt pasākumu, ja līdzās smēķē. Pietrūkst pat elementāras pietātes pret nesmēķētājiem, kaut nedaudz atkāpjoties tālāk no apmeklētāju plūsmas. Ja tādā īstā veču pasākumā kā izdzīvošanas gonka tas kaut cik vēl ir saprotams – šķietama nervu nomierināšana pēc spraigiem mirkļiem trasē vai šoka mazināšana automehāniķim, kuram jāpalaiž galīgi sabuktēts autiņš, tad tādā smalkā pasākumā kā Muižas parka svētki tas galīgi neiederas, Fītinghofi būtu šokā. Turklāt sarežģīti izvairīties no tāda “tvaikoņa” uz šauras taciņas. Nemaz nerunājot par to, kur tumsas aizsegā izsmēķi tiek izmesti. Man ir iebildumi.